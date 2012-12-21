В России придумали, как снизить цены на лекарства

Федеральная антимонопольная служба поддерживает предложение Министерства промышленности РФ разрешить продажу безрецептурных лекарственных средств не только в аптеках, но и в торговых сетях.

Как сообщает пресс-служба ФАС России, руководитель ведомства Игорь Артемьев, заявил о том, что данная мера позволит развить конкуренцию на фармацевтическом рынке и будет способствовать снижению цен на лекарства.

«Я озвучивал это предложение еще в ноябре на Правительственной комиссии по вопросам конкуренции и развития малого и среднего предпринимательства. Это наша давняя идея, которую мы продвигаем уже больше 5 лет с целью развития конкуренции на соответствующих рынках. Безусловно, мы поддерживаем последнее предложение Минпромторга о создании перечня безрецептурных лекарственных средств, которые можно будет продавать в супермаркетах», - сообщил Артемьев.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.