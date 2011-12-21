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После вступления России в ВТО сильнее других пострадает сельское хозяйство
После вступления России в ВТО сильнее других отраслей пострадает отечественное сельское хозяйство. Этим озабочена Общественная палата (ОП). В связи с этим организация предлагает изменить механизм распределения средств господдержки. Сейчас каждая отраслевая ассоциация по собственной инициативе добивается выделения денег, а в будущем, по задумке ОП, государство должно само распределять средства среди предприятий, выпускающих наиболее востребованные населением продукты. На максимальную поддержку могут рассчитывать производители мяса и молока.
Как стало известно РБК daily, рабочая группа по агропромышленному комплексу и продовольственным рынкам ОП должна обсудить последствия вступления России в ВТО. По итогам мероприятия организация намерена обратиться к руководству страны с предложением повысить статус главы российских переговорщиков с директора департамента Минэкономразвития до вице-премьера правительства.
ОП предложит также изменить принцип распределения финансовых средств, выделяемых аграрному сектору. «Сейчас люди из различных отраслевых ассоциаций выходят на уровень министра или вице-премьера и пробивают выделение дополнительных средств. А мы считаем, что при финансовой поддержке АПК правительство должно ориентироваться на социально значимые отрасли и потребительские расходы россиян», – говорит член Общественной палаты Михаил ПОПОВ.
По данным Росстата, в потребительской корзине россиян доминируют хлеб, макароны, крупы, молочные продукты, мясо и мясные продукты. Соответственно, сельхозпроизводители и перерабатывающие предприятия этих подо¬траслей должны поддерживаться в большей степени, чем другие под- отрасли сельского хозяйства и пищевой промышленности, объясняет ответственный секретарь рабочей группы по АПК Александр ЧЕРНОВ. К примеру, в мясном секторе основной объем госсредств должен пойти производителям мяса, но возможно субсидирование и строительства собственных боен и фасовочных линий для полуфабрикатов. «При выделении субсидий проще всего привязаться к объему производства», – считает г-н Чернов.
В 2011 году на поддержку АПК из федерального бюджета было выделено порядка 160 млрд руб. В частности, 9 млрд руб. пошли производителям яйца, мяса птицы и свинины на компенсацию затрат, направленных на покупку дорогих комбикормов.
Предлагаемое изменение си¬стемы распределения средств по принципу социального подхода – это серьезное упрощение и еще большая ошибка, чем ориентация на отраслевых лоббистов, считает гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий РЫЛЬКО. «При распределении и определении характера субсидий нужно принимать во внимание многие факторы, например, такие, как уровень конкурентоспособности отечественной отрасли до и после вступления в ВТО, – говорит эксперт. – Если же ориентироваться на социальную значимость, то, во-первых, сам термин крайне неопределенный. Во-вторых, многие социально значимые товары от вступления России в ВТО, по сути, ничего не теряют, а другие, наоборот, перемещаются в зону риска».
«Золотой Рог».
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