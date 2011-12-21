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Регионы Дальнего Востока оказались внизу «теплого» рейтинга Минрегиона
Четыре из девяти регионов Дальнего Востока оказались в последней десятке рейтинга Минрегионразвития России по подготовке к отопительному сезону. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 15 декабря.
Как отмечается в сообщении, составителями рейтинга оценивалась прежде всего эффективность деятельности органов исполнительной власти по итогам подготовки к отопительному периоду 2011–2012 годов. Влияние на оценку оказали невыполнение к 1 ноября плановых заданий по предзимним работам, непредоставление требуемых данных в полном объеме или предоставление необъективных данных. Внимание было уделено также получению паспортов готовности жилищного фонда к отопительному периоду и задолженности за ранее потребленное топливо. Кроме того, важным критерием стало отсутствие на котельных резервных источников электроснабжения и резервных котлов на другом виде топлива, сообщает «ФедералПресс».
По данным рейтинга, в аутсайдерах по подготовке к зиме оказались Еврейская автономная область (83-е, последнее место среди всех регионов России), Магаданская область (81-е), Якутия (79-е) и Амурская область (77-е). Примерно посередине списка или в первой его половине расположились Камчатский край (54-е), Чукотский АО (34-е) и Сахалинская область (30-е). Лучше всего дела с подготовкой и прохождением отопительного сезона обстоят в Хабаровском и Приморском краях, которые сумели занять места во второй и третьей десятке рейтинга – 18 и 24 соответственно. Кстати, столица России расположилась в «теплом» рейтинге на восьмом месте.
«Золотой Рог».
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