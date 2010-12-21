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Гречка сравнялась с курицей по цене
В декабре оптовики закупают гречку по 70-80 руб. за 1 кг, а по пути к прилавкам магазинов ее стоимость к началу следующего года может вырасти до 100 руб. Уже сейчас крупа в рознице стоит столько же, сколько самое дешевое и ходовое мясо - куриные тушки.
После начала проверок ценообразования на продуктовом рынке в начале осени, инициированных Федеральной антимонопольной службой по требованию президента Дмитрия МЕДВЕДЕВА, ажиотажное удорожание гречки прекратилось. В сентябре производители констатировали: отпускная цена алтайской крупы закрепилась на уровне 48-52 руб. за 1 кг и дальше не растет. ФАС проверила поставщиков, наказала ритейлеров, завышавших цены, и шумиха по поводу беспрецедентно дорогой гречки сошла на нет.
Однако, по данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), к началу декабря стоимость килограмма гречневой крупы от производителя в Алтайском крае достигла 70 руб. На пути в центральную часть России гречка накидывает еще до 15%. Так, в Тульской области оптовикам крупа предлагается по 78 руб., в Воронежской - 75-80 руб., сообщает ИКАР.
Данные аналитиков подтверждают участники рынка. «За последний месяц оптовая цена на гречневую крупу поднялась с 56 до 70 руб., - отмечает московский оптовик. - А вчера мы заключили договор уже по 80 руб.». Петербургский фасовщик гречки рассказал РБК daily, что минимальная цена крупы у переработчика сейчас составляет 70 руб.
Продолжающееся удорожание гречки участники рынка объясняют ростом цен на гречиху на Алтае - до 35-37 руб. за 1 кг. Для сравнения: в июне алтайская гречиха стоила чуть более 10 руб., в августе - 15,9 руб., а к сентябрю подорожала до 25 руб. Оптовики возмущены: себестоимость выращивания культуры не превышает 9 руб. По их мнению, сельхозпроизводители завышают цены, придерживая небогатые запасы урожая нынешнего года. По данным Минсельхоза, в России было собрано 372,3 тыс. гречихи против 564 тыс. т в 2009 году.
В результате у переработчиков гречка поднимается в цене как минимум до 62 руб. за 1 кг, а оптовикам она предлагается уже по 75-80 руб. В результате до прилавков эта крупа может дойти уже по 90-100 руб.
Однако в большинстве розничных точек еще распродают крупу, закупленную у оптовиков в октябре по цене 50-55 руб. за 1 кг. «Дополнительных повышений цен мы пока не наблюдали», - заявил руководитель отдела по связям с общественностью X5 Retail Group Максим ТРАПЕЗНИКОВ. Он также уверил, что проблем с поставками крупы больше нет.
Несмотря на то что особого роста закупочных цен на гречку ритейлеры более не отмечают, некогда самая дешевая крупа уже сравнялась по стоимости с куриным мясом.
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