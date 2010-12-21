Ограничен ввоз мяса и молока

С 20 декабря 2010 года Россельхознадзором вводится временный запрет на ввоз в Россию продукции животного происхождения с шести австралийских предприятий. Причиной введения запретительных мер явились нарушения ветеринарно-санитарных требований России и Таможенного союза.

С 20 декабря этого года временные ограничения на поставку будут введены в отношении шести предприятий Австралии, выпускающих говядину, мясо мелкого рогатого скота, молоко и молочную продукцию.

Так, специалистами Россельхознадзора проведено инспектирование 7 австралийских производителей пищевой продукции животного происхождения. В связи с выявлением на шести проверенных предприятиях нарушений ветеринарно-санитарных требований и норм России и Таможенного союза Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) принято решение о введении временных ограничений на поставки выпускаемой ими продукции в Российскую Федерацию.