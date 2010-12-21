Пик продаж подарочных товаров приходится на новогодние праздники

Рынок подарков в нашей стране стал существенно меняться с начала девяностых годов прошлого века с появлением возможности импорта иностранных подарочных товаров.

В первые годы он был фактически стихийным, продавцы находились в поиске оптимального предложения российским покупателям, а также концепции развития розничных форматов. Сегодня ситуация иная - сформировались сети специализированных магазинов, рынок стал приобретать цивилизованный вид. Игроки отмечают в качестве основных тенденций современного рынка подарков в Приморье рост потребительского спроса и повышение требований к качеству и дизайну подарочных изделий.

В канун праздников спрос на подарки значительно возрастает, причем игроки, отмечая российскую специфику, говорят о пике продаж прежде всего в новогодние праздники, а также 8 марта и 23 февраля. Но при всей универсальности большинства подарков рынок гибко реагирует на особенности каждого праздника.

«В последние годы новогодние продажи на рынке цветов росли на 12-15%, - говорит владелец крупнейшей сети цветочных магазинов «Бизнес-букет» Сергей СЕРГЕЕВ, - изменилась и культура цветочного подарка, спрос приобрел новогоднюю специфику. И если в сегменте корпоративных подарков во Владивостоке значительных изменений не произошло, праздники не столь существенно влияют на спрос в этом сегменте, то обычные покупатели, приобретающие подарки для дома, семьи и близких, отдают предпочтения новогодним подаркам. Спрос сместился от простых букетов в сторону композиций с выраженной праздничной спецификой».

Вслед за спросом меняется и предложение, причем в некоторых случаях предпочтения отдаются отечественным производителям. В последние годы игроки отмечают рост интереса к российской продукции.

«Более половины наших продаж приходится на отечественные товары, - говорит коммерческий директор компании «Салюты Москвы» Виолетта БАРУЛИНА, - покупатели отдают предпочтение российским искусственным елкам, новогодним игрушкам, которые в отличие от китайских пластмассовых изготовлены из стекла. Качество их значительно выше. Еще лет 5 назад не было такого широкого ассортимента новогодней продукции у отечественных производителей, хотя бенгальские огни и хлопушки были всегда. Но пиротехника по-прежнему в основном китайского производства. Сейчас на рынке около 10 марок пиротехнической продукции, и потребители, пресытившись традиционными эффектами, ищут, как правило, эксклюзив. В этом смысле китайские производители не стоят на месте. Ежегодно покупателям предлагаются пиротехнические новинки. К Новому году продажи пиротехники возрастают более чем в два раза».

Для рынка подарков, по мнению игроков, характерна постоянная обновляемость. У рынка остается пространство для роста, но ассортимент, например, сувенирных подарков растет, как правило, за счет китайских производителей. Их доля на рынке сувениров остается достаточно высокой. Хотя обновление, по словам менеджеров компании «Сувенир», происходит за счет изменения форм продукции при прежнем материале. В целом же продажи сувениров в новый год увеличиваются в 2 раза, но 85% из них приходится на экономсегмент. Доля отечественных сувениров, в том числе и кустарных производителей, остается крайне низкой.

Универсальным подарком для любого праздника неизменно остаются спиртные напитки. В Новый год, по данным компании «Дилан», особым спросом пользуются шампанское, игристые вина и коньяки. Притом что в последние годы заметна тенденция увеличения спроса на более дорогую продукцию, крепкие спиртные напитки стали меньше пользоваться популярностью. Предпочтения в этом сегменте потребители отдают приморским производителям, поставляющим на рынок ликеро-водочную продукцию. Их цена выглядит более привлекательной для массового потребителя. Что касается шампанского, то эконом-сегмент тоже закрывают отечественные производители, правда, московские, санкт-петербургские и алтайские. Импортная продукция рассчитана, как правило, на средний и премиальный сегменты. Ежегодно на рынке спиртного появляются новые бренды, правда, какой-либо праздничной спецификой они, как правило, не отмечены.

Культура подарков в последние годы претерпела значительные изменения, позаимствовав западные традиции. Кардинальные изменения коснулись в первую очередь упаковки. «Если 10 лет тому назад упаковка была дорогая и подарок зачастую стоил столько сколько упаковка, то сейчас это соотношение изменилось, - рассказывает управляющая отделением компании «Большой праздник» Светлана ГОЛОВНИЧ. - Упаковка заняла достаточно сильную позицию, и, несмотря на кризис, продажи ее стабильны. Последние годы она, в принципе, остается неизменной, но меняется ее дизайн. Если в прошлые годы была мода на упаковку с блеском, то сейчас предпочтения отдаются спокойным и нарядным вариантам. Производители упаковки практически все российские. У нас была попытка работать с европейскими производителями. Мы привозили упаковку из Италии, но к ней наш потребитель оказался не готов. Она была выполнена в сдержанном стиле и довольно дорогая в цене. Наш рынок все же склонен к более дешевой продукции и традиционной для потребителя».