Цены на недвижимость в России будут только расти

Участники организованной информационной группой Finam.ru онлайн-конференци «Рынок недвижимости: вялотекущий рост и зависимость от ипотечных ставок» уверены, что стоимость недвижимости будет только расти. Более того, эксперты прогнозируют и рост ипотечных ставок, однако это не приведет к снижению спроса.

Председатель совета директоров компании «БЕСТ-Новострой» Ирина ДОБРОХОТОВА отмечает, что тенденция к росту процентных ставок по ипотеке определенно есть и это, безусловно, сказывается на общей стоимости квартиры в итоге. «Кредитные деньги становятся дороже и для самих банков в том числе, в течение 2012 года ставки неоднократно пересматривались в сторону увеличения, и вряд ли стоит ожидать их уменьшения в следующем году, соответственно, если вопрос с покупкой недвижимости назрел, не стоит откладывать покупку», - говорит Доброхотова.

«Возможно, в некоторых регионах страны в 2013 году роста цен на жилье не будет. Однако, обратите внимание, что процентные ставки по жилищным кредитам за год выросли уже на 1%. Это значит, что ежемесячные платежи новых заемщиков стали заметно больше, с учетом срока кредитования на 15 лет (средний по стране). Происходит это из-за дефицита кредитных ресурсов в экономике и, учитывая жесткую финансовую политику правительства, жилищные кредиты могут стать еще дороже», - отмечает руководитель аналитического центра ГдеЭтотДом.РУ Александр ПЫПИН.

Аналитик УК «Финам Менеджмент» Максим КЛЯГИН считает, что на региональных рынках темпы роста будут варьироваться в достаточно широком диапазоне - в среднем в пределах 5-10%.

«При этом, естественно, в депрессивных районах цены могут вообще не расти, а на локальных рынках крупнейших мегаполисов динамика может быть более выраженной, чем обозначенные уровни. Что касается ипотеки, то в текущем году ставки были рекордно низкими, и, несмотря на рост в течение года на 1 п.п., это стало одним из ключевых факторов динамичного роста рынка ипотечного кредитования, который уже за 8 месяцев 2012 года вырос более чем в 1,5 раза год к году. По прогнозам АИЖК, к концу года ставки могут сформироваться на уровне около 12,5%, в 2013 году повышение ставок, скорее всего, продолжится», - говорит аналитик.

Кризиса неплатежей в ближайшее время не произойдет, считает Александр Пыпин. «Банки более тщательно отбирают заемщиков, чем до кризиса. Но если вдруг что, ухудшение конъюнктуры на рынке не скажется заметно, так как количество ипотечных квартир в стране не так велико, как в США, где это действительно было ключевым фактором падения рынка», - полагает аналитик.

Кстати, в январе всех нас должны были порадовать новой строчкой в квитанции по оплате ЖКХ - взнос на капитальный ремонт дома. Но сведения о новой строке преждевременные.

«Закон об этом еще не принят, как и последующие подзаконные акты - методика расчета, местные акты устанавливающие ставки на местах. На принятие всех этих бумаг может уйти от года до полугода, так что вполне вероятно, что срок введения платы за капитальный ремонт могут перенести. Что касается того, что будет массовый протест населения то скорее всего он будет молчаливым или точечным - те кто не могут платить просто не будут платить и не пойдут на митинги - это сейчас очень дорого. А те кто претендуют на субсидии, осадят местные власти и органы социального обеспечения, что бы получить компенсационные выплаты, которые вполне вероятно будут введены для малоимущих в принятых пакетах бумаг», - прогнозирует Александр Пыпин.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА.