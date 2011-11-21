АЗС будут отвечать за качество бензина

Введение технического регламента "О требованиях к бензинам, дизельному топливу и другим горюче-смазочным материалам" позволит расширить меру ответственности за качество моторного топлива владельцев автозаправочных станций (АЗС), заявил заместитель директора ВНИИ нефтепереработки (разработчик технического регламента) Владимир Соловьев.

По его словам, в настоящее время АЗС невозможно привлечь к ответственности за продажу некачественного бензина, поскольку их ответственность законодательно не прописана. Владимир Соловьев отметил, что действующая в настоящее время система контроля - ГОСТы производства топлива и два уровня сертификации продукции (на НПЗ и на АЗС) - не исключает продажу этилированного ("бодяжного") бензина.

Как отметил эксперт, в настоящее время ГОСТы носят добровольный характер, а техрегламент станет обязательным. Таким образом, производитель сможет выбирать любой способ производства (либо по ГОСТу, либо по собственной технологии), но он должен гарантировать качество и экологические свойства конечной продукции по техрегламенту. Таким образом, покупая топливо на НПЗ, владельцы АЗС должны потребовать с них подтверждения продукции техрегламенту и могут потребовать подтверждение соответствия ГОСТу. А в дальнейшем владельцы АЗС, продавая это топливо на бензоколонках, обязуются не изменять качество полученного с НПЗ бензина.

По словам В.Соловьева, задачей этого техрегламента также является доведение количества вредных выбросов от использования автомобилей до европейского уровня. Согласно техрегламенту, топливо должно будет маркироваться не только по октановому числу (например, АИ-95), но и по классам экологической безопасности (например, "АИ-95, евро-2" или "АИ-95, евро-4").

Он отметил, что в России сегодня парк автомашин с двигателями вида евро-2 и евро-4 пока составляет 10%, но их число будет расти достаточно быстрыми темпами. Поэтому для владельцев автомобилей с такими двигателями необходима маркировка по классам "евро-2", "евро-3", "евро-4", в то время как для автомобилей отечественного производства необязательно приобретать топливо с более высокими экологическими характеристиками.