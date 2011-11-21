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После выборов цены взлетят вверх
1 февраля истекает срок действия соглашения о замораживании цен на продукты, однако в Минсельхозе не исключают, что оно может быть продлено. Производители готовы, по крайней мере, до президентских выборов, не увеличивать стоимость "социального" продовольствия, хотя и не видят в этом экономического смысла. Несмотря на действие соглашения, темпы роста цен на продукты питания в январе, скорее всего, превысят прошлогодний уровень.
Напомним, пишет "Утро.Ru", что 15 октября прошлого года ведущие производители и продавцы договорились не повышать до 1 февраля цены на отдельные, наиболее дешевые сорта хлеба, молока, кефира, подсолнечного масла и яиц. Понесенные потери производители продуктов питания и торговые сети, естественно, восполняют за счет повышения цен на остальную часть продовольственных товаров повседневного спроса.
Поэтому ни в ноябре, ни в декабре рост продовольственных цен не остановился. Как свидетельствуют декабрьские данные Росстата, даже так называемые замороженные виды продуктов питания продолжали расти в цене. К примеру, подсолнечное масло в среднем по России в декабре подорожало на 0,7%, а в целом за минувший год - на 52,3%. Рост цен на молоко и молочную продукцию в декабре составил 2,5%, а за год - 30,4%. Не стояли на месте в декабре и цены на хлеб и хлебобулочные изделия, которые повысились на 0,6%, а в целом за год - на 42,1%.
Можно только представить, каким будет рост стоимости продовольственных товаров, когда после президентских выборов закончится срок действия соглашения о замораживании цен, и у производителей и продавцов руки окажутся развязанными.
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