Роуминг: Экономить на расстоянии

Лето - время отдыха и отпусков. И неважно, куда вы собрались: в жаркие страны, непроходимую тайгу Сибири или на вулканы Камчатки. В любом случае, вы обязательно возьмете с собой сотовый телефон, чтобы находиться все время в зоне досягаемости. А вот какой будет эта связь, напрямую зависит от возможностей роуминга.

Блуждающий в сети

Как оказалось, большинство потребителей этой услуги не совсем правильно представляют, что же это такое. Однако в специализированной литературе роумингом (от англ. roaming - блуждание) называется ситуация, когда телефон, подключенный к одному оператору, обслуживается в сети другого оператора, при наличии роумингового соглашения между ними. Если такого соглашения нет или услуга роуминга не подключена, то телефон не сможет зарегистрироваться в гостевой сети.

Что нужно знать о принципе работы роуминга? При включении или попадании в зону действия какой-либо сети телефон начинает поиск сетей. Если не обнаружена сеть, в которой телефон регистрировался в последний раз, то происходит регистрация в сети с наибольшим уровнем сигнала (при автоматическом режиме поиска), либо предлагается выбрать сеть из списка (ручной режим). Рекомендуется установить автоматический режим поиска, чтобы телефон каждый раз, обнаружив сеть, не спрашивал разрешения на регистрацию в ней, но после этого производить ручной поиск и по возможности выбирать сеть с наиболее выгодными расценками. Кое-где, например, на стыке небольших европейских стран, можно оказаться в зоне действия десятка и более различных сотовых сетей! Сети подразделяются на домашние (home), запрещенные (forbidden), предпочтительные (preferred) и доступные (avaliable). Можно попытаться зарегистрироваться во всех сетях: иногда и "запрещенная" сеть пускает в роуминг, а "доступная" остается недоступной. Можно установить предпочтительные сети - для того, чтобы телефон в первую очередь "цеплялся" к ним и не перепрыгивал в другие доступные сети. Если телефон не может зарегистрироваться ни в одной сети, то, как правило, можно бесплатно позвонить по номеру 112. В зависимости от оператора, звонок будет направлен в службу спасения, милицию/полицию или справочную. Звонки по этому номеру возможны даже при отсутствии сим-карты и с заблокированной клавиатуры.

В зависимости от модели телефона гостевые сети могут опознаваться по-разному. Например, российский МТС - как MTS, MTS RUS, RUS MTS, Мегафон - Megafon, NWGSM, RUS NWGSM. Иногда вместо названия сети можно увидеть цифры: 257 02, RUS 12, CC 250 NC 20 и т.п. Это значит, что в программном обеспечении телефона отсутствует информация о данном операторе (что не мешает телефону работать в этой сети), и на экране отображается не название оператора, а код сети. Каждая GSM-сеть имеет свой пятизначный код (не путать с телефонным кодом!) Первые три цифры (CC, country code) - код страны, последние две (NC, network code) - код оператора. Так, СС России - 250, Украины - 255, Белоруссии - 257; СС 250 NC 01 - это "Мобильные ТелеСистемы", CC 250 NС 99 - Билайн. Иногда на дисплее отображается записанный на сим-карту логотип оператора, - например, Jeans. Впрочем, теоретических знаний бывает недостаточно для правильного пользования этой услугой: компании-операторы имеют большое количество дополнительных услуг, существуют и некоторые основные отличия в роуминговых предложениях сотовых операторов на Дальнем Востоке.

По заявлению

Раньше функции роуминга у операторов подключались автоматически. Сейчас все изменилось. У каждой компании сложился свой подход. Так, НТК услугу роуминга подключает только по письменному заявлению абонента. И хотя услуга бесплатная, многие этого не знают, т.к. ранее почти все тарифные планы к ней подключались автоматически.

МТС автоматически предоставляет своим абонентам внутрисетевой роуминг по России. Это значит, что сразу после подключения к МТС вы можете путешествовать и в переделах действия сети получать необходимые услуги. Чтобы получить полноценную входящую и исходящую связь в роуминге по России и за ее пределами, абонентам МТС нужно подключить услуги "Международный доступ" и "Международный и национальный роуминг" в салоне-магазине оператора. Обе услуги подключаются бесплатно. Пользоваться роумингом абоненты МТС могут при положительном балансе счетов.

"МегаФон" национальный внутрисетевой роуминг также подключает бесплатно и автоматически. А вот подключение международного роуминга происходит по письменному заявлению. Вообще, все опрошенные сотовые операторы говорят о том, что требование письменного заявления производится в интересах клиента. "Абонент может ошибиться при наборе номера и случайно совершить вызов за границу, а это довольно ощутимые траты, - рассказывает специалист по связям с общественностью МТС макрорегиона "Дальний Восток" Валерия КУЗЬМЕНКО. - Когда услуга международного роуминга подключена сознательно, абонент защищен от незапланированных расходов". Кстати, система роуминга региональных операторов немного отличается от федеральных. Так, если ваш телефон зарегистрирован в НТК, то при выезде из региона он будет автоматически выбирать оператора связи из нескольких возможных. Какого - до поездки вы знать не можете. Но, предварительно зайдя на сайт компании, с помощью навигатора по роумингу можно узнать расценки каждого, чтобы при помощи ручной настройки выбрать наиболее приемлемого по цене.

Федералы на коне

Федеральные операторы в этом плане выглядят несколько предпочтительней. Так, МТС предлагает следующее. При подключении дополнительной услуги "Льготные вызовы во внутрисетевом роуминге" (30-35 руб.) абонент, находясь в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири, может говорить по своему домашнему тарифу. В других регионах России, а также если указанная услуга у вас отсутствует, при регистрации в сети МТС за каждую минуту разговора вам будет добавлено чуть более 3-х рублей. Ну, а если в населенном пункте сети МТС нет или она плохо работает и ваш телефон зарегистрировался в другой сети, то вы будете говорить по единым тарифам национального роуминга. Впрочем, учитывая, что МТС - крупнейший российский оператор, это маловероятно.

Все просто в МТС и с международным роумингом: страны мира условно разделены на 5 зон. Стоимость разговора или текстового сообщения является единой в каждой из зон (расценки можно посмотреть на сайте компании). В четырёх странах СНГ - Украине, Белоруссии, Узбекистане и Туркменистане - при регистрации у операторов Группы МТС действуют льготные тарифы.

Широкая зона покрытия при разговорах за пределами домашнего региона - одно из главных преимуществ федеральных операторов. Если вы клиент МегаФона, то национальный внутрисетевой роуминг будет стоить вам 9 рублей за минуту входящих или исходящих. Если же там, где вы находитесь, МегаФона нет, то стоимость исходящих звонков будет в пределах 45 рублей, а входящих - 25. "Наша сеть покрывает практически всю территорию страны, работая в 89 регионах России, - говорят представители компании МегаФон "Дальний Восток". - Хотя бывает, что в каких-то регионах местная сеть более сильная. И если телефон автоматически не может настроиться на свою сеть, необходимо попытаться найти ее вручную".

Что касается условий подключения национального роуминга, то, в отличие от МТС, МегаФон требует, чтобы на персональном счете было не менее 300 рублей. А для международного роуминга - не менее 600 рублей. Также в международном роуминге МегаФон разделил весь мир на 4 группы стран с общими тарифами внутри каждой группы. Везде единый перечень возможных типов звонков: входящие, местные по стране пребывания, звонки "домой", в Россию, звонки в другие страны, передача данных, звонки на спутниковые сети и SMS.

Похожие условия внутри сети "Билайн": стоимость разговоров в роуминге по России теперь одинакова - всего 8,95 руб. за минуту, куда бы абонент ни поехал. В "Билайне" 196 стран объединены в 5 географических зон с едиными тарифами на связь в каждой. Страны СНГ, где местные операторы предоставляют услуги связи под брендом "Билайн", образуют специальную зону с льготными тарифами на связь.

Компания регулярно делает абонентам специальные "курортные" предложения: в летний сезон абоненты этой компании могут звонить в Россию с популярных курортов со скидкой 50%. Не отстают и МегаФон с МТС. Так, на международный роуминг МегаФон предлагает 20%-ную сезонную скидку, действующую до 28 сентября.

МТС пошла дальше всех, предложив абонентам в приграничных районах с Китаем подключить услугу "Льготные вызовы в Китай" со стоимостью минуты разговора от 2,5 руб. Есть специальное предложение и для тех дальневосточников (Сахалин, Хабаровск и Приморье), кто часто разговаривает с Южной Кореей и Японией. Стоимость минуты разговора на этих направлениях при подключении услуги "Льготные вызовы в Южную Корею" и "Льготные вызовы в Японию" составляет от 3,5 рублей.

Уловки операторов

Те, кто часто путешествует, отмечают, что хороший сервис в роуминге способен значительно облегчить поездку. Ведь некоторые операторы передают широковещательную информацию (area info, cell broadcast, областная информация) - сообщения, посылаемые непосредственно на экран или в память телефона всем абонентам, находящимся в пределах действия определенной соты. С помощью cell broadcast по нескольким каналам может передаваться самая различная информация: прогноз погоды, коды городов, номера справочных служб, информация о ситуации на дорогах и т.д., но чаще всего передается лишь информация о местонахождении абонента.

Но не стоит забывать, что в роуминге сохраняется номер абонента, и звонить на него можно точно так же, как если бы вы находились во Владивостоке или Хабаровске. Те, кто звонит вам, платят за обычный звонок и могут даже не подозревать о том, что вы в роуминге. Вы же платите за звонки гораздо дороже и оплачиваете входящие звонки по международным тарифам. Поэтому в роуминге абонентам одной и той же компании, находящимся в одном и том же месте, звонок друг другу обходится очень дорого: один оплачивает звонок до дома, а другой - входящий. В этом случае проще общаться с помощью SMS или временно подключиться к местному оператору. Кстати, последнее актуально для тех, кто часто бывает в Китае. Связь в этой стране по роумингу для российских операторов настолько дорогая, что многие, выезжая в Поднебесную, покупают местные сим-карты.

Эксперты, работающие в сотовых компаниях, рекомендуют в роуминге отключать голосовую почту (персональный автоответчик) и переадресацию. Если установлена переадресация по условию "занято", отсутствию ответа или недоступности на голосовую почту или на другой номер, то вы рискуете заплатить дважды! В крайнем случае, можно установить безусловную переадресацию. В этом случае вы заплатите только за звонок из своего города на тот номер, на который установлена переадресация. Если же телефон не будет выключен, а потеряет сеть, то вызов будет направлен в ту сеть, в которой телефон был зарегистрирован в последний раз, а затем переадресован. При этом снимется плата за звонок до места пребывания и за исходящий звонок по тарифам гостевого оператора, а вы об этом узнаете, только когда увидите счет.

Перед отъездом позаботьтесь о том, чтобы на счету была достаточная сумма денег - они могут закончиться внезапно, как только ваш оператор получит информацию о ваших звонках от роуминг-партнера (в особо запущенных случаях может пройти 1-2 месяца, но обычно это 2-5 дней), а пополнить баланс, находясь за границей, весьма проблематично. Для проверки баланса можно воспользоваться SMS или USSD, если оператор предоставляет данные услуги. Для пополнения счета МТС также предлагает воспользоваться услугой "Прямая Передача". С её помощью абоненты МТС могут в любой момент перевести деньги на ваш счет, используя лишь собственный мобильный телефон. Услугу не нужно подключать или настраивать, и сам перевод денежных средств осуществляется бесплатно. Пополнить счет в роуминге поможет и "Обещанный платеж", правда, эта услуга доступна только при положительном балансе и лишь для определенной группы абонентов.

Бесплатные пороги в каждой сети различны и могут варьироваться от 3 до 10 секунд либо отсутствовать. При входящих звонках необходимо учитывать и бесплатный порог своего оператора (если он действует на междугородние звонки). Если вы уложились в бесплатный порог своего оператора (например, 5 секунд), но у гостевого "халява" отсутствует, вы платите как за минуту. И наоборот, если в гостевой сети предоставляются 10 секунд бесплатно, то, проговорив 6-10 секунд, вы заплатите только своему оператору за минуту. И не следует доверять показаниям счетчика на телефоне: тарификация осуществляется исключительно на основании данных коммутатора, а он может посчитать, что вы поговорили на секунду больше, и снять стоимость полной минуты. В случае когда входящие звонки существенно дороже исходящих, можно "отбивать" звонки и перезванивать по определившимся номерам. Если же, наоборот, входящие звонки дешевле исходящих, можно с помощью SMS попросить перезвонить или постараться уложиться в бесплатный порог.