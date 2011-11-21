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Япония поставила в 2006 г. в Россию свыше 600 тыс. автомобилей

21 Ноября 2011, 02:48 | Дальний Восток

На долю японских авто приходится сейчас уже почти 3/4 от общего объема японского экспорта в РФ. Об этом свидетельствуют предварительные данные Министерства финансов Японии, основанные на японской таможенной статистике.

В общей сложности в 2006 г из Японии в Россию был поставлен 617 851 автомобиль, что на 51,7% больше, чем в предыдущем году. В стоимостном выражении экспорт вырос еще более внушительно - на 81,7%, до 611,25 млрд иен, то есть около $ 5,1 млрд по текущему курсу (около 120,75 иены за доллар). Доля автомобилей в общем объеме японского экспорта в Россию увеличилась за год с 67,9% до 74,4%.

Подавляющее большинство автомобилей, которые были поставлены из Японии в Россию в прошлом году, - легковые - 549220. Свыше половины из них - подержанные (333059), которые ввозятся главным образом на российский Дальний Восток, где они абсолютно доминируют. Что касается новых автомобилей, то данные Минфина не дают полной картины того, насколько возросло за год число машин с марками японских автогигантов на российских дорогах, поскольку значительная часть из них произведена на заводах за пределами Японии и в японскую таможенную статистику не попадает.

Между тем из России в Японию за весь 2006 г. было поставлено лишь 14 автомобилей - ровно столько же, сколько год назад. В стоимостном выражении зафиксирован рост на 74,8%, до примерно 30 млн иен ($ 248,4 тыс.). По всей видимости, покупателями стали малочисленные, но убежденные любители автомобилей российского производства, а также коллекционеры раритетов.

Автор: По материалам информагентств
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