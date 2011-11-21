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Японский авторынок в январе: чудес не обнаружено
Ассоциация автомобильных дилеров Японии 6 февраля опубликовала рейтинг продаж легковых автомобилей за январь 2006 года. Никаких чудес не произошло - автомобили компании Toyota, как обычно, занимают лидирующее положение.
Итак, согласно представленным данным, первое место досталось автомобилям серии Toyota Corolla (Toyota Corolla, Toyota Corolla Runx, Toyota Corolla Fielder), впрочем, на первой строке они с октября прошлого года. На втором месте в январе оказался Toyota Vitz, который еще в декабре был на четвертой позиции.
Шестая ступень рейтинга в январе этого года осталась за Honda Fit, как видно, модернизация этого крайне популярного в Японии автомобиля приносит свои плоды, но, увы, не такие, как Honda хотелось бы. А на четвертом месте внезапно оказался явный аутсайдер 2005 года - Toyota bB. Разумеется, этот скачок стал возможен только благодаря недавнему обновлению модельного ряда bB и тем немалым средствам, которые Toyota вложила в раскрутку нового автомобиля.
Надо сказать, что предыдущее поколение Toyota bB конструировалось на платформе Toyota Vitz, а нынешнее - на удлиненной базе Toyota Passo. Еще одной примечательной особенностью нового поколения bB, которая сыграла свою роль в рыночном успехе модели, стали разного рода комплекты аксессуаров, позволяющие превратить свою машину в совершенно уникальный автомобиль.
На этом фоне скромно выглядят успехи Nissan Bluebird Sylphy, который также недавно был полностью обновлен, он занял лишь 12 строчку. Напомним, что новый Bluebird ориентирован разработчиками на женскую аудиторию.
Однако и у Toyota не обошлось без аутсайдера! Toyota Belta - автомобиль, заменивший собой Platz, упал аж на 26 позицию, причем лишь месяц назад эта машина занимала 10-ю строку в рейтинге.
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