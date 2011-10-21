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МЭС Востока повысили надежность электроснабжения потребителей ЕАО
Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» – Магистральные электрические сети (МЭС) Востока – ввел в работу комплектное распределительное устройство наружной установки (КРУН) на подстанции 220 кВ Облучье в Еврейской автономной области.
Работы выполнены в рамках инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС». В результате технического переоснащения энергообъекта значительно повысилась надежность электроснабжения потребителей Облученского района Еврейской автономной области с общей численностью населения около 34 тысяч человек.
Всего в рамках инвестиционной программы Федеральной сетевой компании в течение 2010-2011 годов МЭС Востока заменено ОРУ 35 кВ на КРУН 35 кВ на шести подстанциях 220 кВ. Общая сумма инвестиций составила 241 млн рублей.
Подстанция 220 кВ Облучье трансформаторной мощностью 45 МВА введена в эксплуатацию в 1986 году. Она участвует в транзите электроэнергии из Амурской области в Еврейскую автономную область (ЕАО), обеспечивает электроснабжение потребителей Облученского района ЕАО, в том числе тяговые подстанции Транссибирской магистрали ОАО «Российские железные дороги».
МЭС Востока обслуживают территории Хабаровского и Приморского краев, Амурской области, Еврейской автономной области, а также юга Республики Саха (Якутия) общей площадью около 2 млн кв. км и с населением 4,8 млн человек. В эксплуатации филиала ОАО «ФСК ЕЭС» находятся 12 980 км линий электропередачи 220-500 кВ, 66 подстанций 220 кВ и восемь подстанций 500 кВ.
Досье: ОАО «ФСК ЕЭС» образовано в соответствии с программой реформирования электроэнергетики как монопольный оператор по управлению Единой национальной электрической сетью с целью ее сохранения и развития. Объекты электросетевого хозяйства Федеральной сетевой компании находятся в 73 регионах Российской Федерации общей площадью более 13,6 млн кв. км. Компания эксплуатирует 121 тыс. км линий электропередачи и около 800 подстанций общей установленной трансформаторной мощностью более 305,5 тыс. МВА класса напряжений 35-1150 кВ. В компании работает 23,5 тыс. сотрудников.
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