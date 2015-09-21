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Японцы распробовали свинину
Тот факт, что в Японии рост спроса на свинину и говядину привел к падению спроса на внутреннем рынке морепродуктов, и, в то же время, к увеличению японского экспорта морепродуктов, вынудил японский рыболовный сектор расширить поставки продукции за границу, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на ресурс Fishretail.Ru.
Рыночные источники сообщили, что внутренний спрос на морепродукты в Японии упал более чем на 20 процентов за последние десять лет, хотя мировое потребление данной продукции растет, так как экономический рост повышает доходы населения.
Официальные статистические данные показывают, что в Японии потребление морепродуктов на душу населения в марте 2014 года снизилось до 27 кг против 40,2 кг, зафиксированных 10 лет назад, сообщает Bloomberg Business.
Между тем, в первой половине 2015 года японский экспорт морепродуктов вырос почти на 30 процентов, достигнув 293 806 тонн по сравнению с 232 424 тонн за тот же период в 2014 году, по данным японского Министерства сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства.
Одним из факторов, способствующих росту экспорта морепродуктов, стало ослабление иены, что сделало японские продукты дешевле для некоторых импортеров. Японская валюта подешевела на 11 процентов по отношению к доллару в прошлом году, а также заметно снизилась по отношению к валютам других стран, в том числе Китая, Тайваня и Индии.
Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) в докладе за 2014 год сообщает, что в то время как Япония по-прежнему является вторым по величине импортером рыбы, закупки морепродуктов в Китае, Южной Корее и Европе заметно выросли.
В докладе ФАО также описывает, что глобальное потребление рыбы поднялось до 19 килограммов на человека в 2012 году с 9,9 кг в 1960, и указывает, что развивающиеся экономики покупают больше ценных видов морепродуктов, таких как лосось и тунец.
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