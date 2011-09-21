Льготы на авиаперелеты – всем дальневосточникам

Министерство регионального развития России выступает за расширение субсидирования пассажирских авиаперевозок с Дальнего Востока и из Сибири в центральную часть России по категориям населения, а также осуществление льготных перевозок в течение всего календарного года.

«Мы разделяем мнение жителей региона о необходимости продления на весь календарный год действия субсидирования пассажирских авиаперевозок с Дальнего Востока в другие регионы, с включением всех категорий граждан и расширением географии маршрутов», - сказал глава Минрегиона Виктор БАСАРГИН, выступая на Байкальском международном экономическом форуме в Иркутске.