Тонкости оперирования подвижным составом

Реформирование железнодорожного транспорта предполагает создание новой схемы взаимодействия грузоотправителей, операторов и перевозчика.

На вопросы о том, как в изменившихся условиях рынка соблюсти интересы всех трех сторон, обеспечив наиболее эффективное использование парка вагонов, отвечает начальник Дальневосточной железной дороги (ДВЖД) - филиала ОАО «РЖД» Михаил ЗАИЧЕНКО.

- Михаил Михайлович, что из себя представляет рынок оперирования подвижным составом сегодня? Кому принадлежат грузовые вагоны и как распределены сферы ответственности?

- Напомню, сегодня железнодорожный транспорт находится на завершающем этапе структурной реформы, утвержденной правительством РФ в 2001 году. В результате преобразований инвентарный парк грузовых вагонов в основном перешел к независимым собственникам и операторским компаниям. В настоящее время доля вагонов приватного парка, осуществляющего грузовые перевозки на сети железных дорог, составляет 90%. У РЖД осталось лишь около 30 тыс. вагонов, необходимых для обеспечения нужд самой железной дороги - содержания и ремонта инфраструктуры.

В начале текущего года правительством РФ утверждена целевая модель развития рынка железнодорожных грузовых перевозок. В соответствии с ней завершить работу по созданию конкурентного рынка предоставления подвижного состава планируется уже в 2011 году. Таким образом, механизм взаимоотношений между собственником грузового вагона и владельцем груза кардинально поменялся и находится в большей степени вне зоны ответственности ОАО «РЖД». Собственники вагонов из соображений экономической выгоды самостоятельно решают, чей груз везти, куда и по какой цене.

- Работают ли грузоотправители напрямую с дорогой сегодня?

- Грузоотправители формируют заявки через Дальневосточный территориальный Центр фирменного транспортного обслуживания (ТЦФТО, структурное подразделение Центра фирменного транспортного обслуживания - филиала ОАО «РЖД»).

Заключив договор с оператором, грузоотправитель получает гарантии, что ему предоставят вагоны под погрузку, и он сможет отправить свою продукцию. И вот тут открывается самая серьезная на сегодняшний день проблема: зачастую грузоотправитель не может договориться с собственником подвижного состава по ставкам, ведь после того как у ОАО «РЖД» не стало инвентарных вагонов, собственники начали диктовать свои условия: ставки выросли.

Цель оператора приватного парка - извлечение максимальной финансовой выгоды. В этих условиях обычным делом для них становится поиск или просто ожидание доходной перевозки, часто в ущерб общесетевому процессу. То есть оператор, имеющий на том или ином направлении максимальную доходность, может позволить своим вагонам простаивать несколько суток после выгрузки в ожидании выгодного заказа. При этом порожние вагоны занимают пути, а менее доходные грузы невозможно отправить из-за отсутствия подвижного состава.

- Дефицит полувагонов для перевозки промышленных грузов стал остро ощущаться в этом году. Производственники, как обычно, в обиде на железнодорожников. Между тем, по вашим словам, у ОАО «РЖД» почти не осталось в собственности инвентарных (предоставляемых по регулируемому государством прейскуранту 10-01) вагонов. Коснулась ли данная проблема ДВЖД?

- Действительно, сегодня сформировались предпосылки неустойчивого состояния на рынке грузовых перевозок, что повлекло за собой серьезные осложнения в эксплуатационной работе, а также неудовлетворенность грузоотправителей.

В этих условиях железная дорога, как владелец инфраструктуры, столкнулась с проблемой, когда при высоких темпах роста объемов перевозок в направлении морских портов и пограничных переходов Дальнего Востока многократно вырос уровень встречного порожнего пробега однотипных вагонов. Только в текущем году передача вагонов в порожнем состоянии по междорожным стыкам ДВЖД по сравнению с уровнем 2007 года (дата образования ОАО «ПГК» – «ЗР») выросла в 1,6 раза.

Это связано с тем, что промышленные предприятия используют собственный подвижной состав для обеспечения перевозок в основном своей грузовой базы и, как правило, в одном направлении. А компании-операторы заинтересованы в высокой доходной ставке на вагон, которая зачастую не соответствует интересам грузоотправителей.

Длительные простои приватного подвижного состава на путях станций в ожидании выгодной перевозки или передвижения в порожнем состоянии, требующей оформления полного комплекта перевозочных документов, лишают перевозчика влияния на порожний рейс вагона.

Совокупность этих факторов привела не только к снижению производительности грузового вагона, но и увеличила нагрузку на инфраструктуру общего пользования, парализуя пропускные и провозные способности целых направлений.

- Операторы, имеющие на том или ином направлении максимальную доходность, могут позволить своим вагонам простаивать несколько суток после выгрузки в ожидании выгодного заказа. Насколько это осложняет ситуацию с грузовой работой?

На станциях в границе дороги с начала года было погружено 32,4 млн тонн грузов, что на 8,9% больше уровня 2010 года. Прирост погрузки угля достигнут в Республике Саха (Якутия) на 19%, Приморском крае - на 10,3%, Сахалинской области - на 2,7%. Отправление строительных грузов выросло в ЕАО - на 65,5%, Хабаровском крае - на 6,4%, Сахалинской области - на 2%; черных металлов - в Приморском крае - в 2 раза, Республике Саха (Якутия) - на 40%; нефтепродуктов - в Хабаровском крае - на 1,9%. Объемы отправления грузов увеличены во всех регионах, за исключением Сахалинского.

Это весьма неплохие показатели, но не будь перед нами озвученной проблемы, мы смогли бы достичь большего, так как отсутствие системной и эффективной технологии организации управления вагонными парками частных операторов подвижного состава периодически вызывает серьезные осложнения в погрузке грузов и в эксплуатационной работе.

Задача оптимизировать процесс управления вагонными парками сегодня ставится перед коллективом также и по другим причинам.

Во-первых, во владении у частных операторов подвижного состава находится основная часть универсального подвижного состава (полувагоны), используемого для перевозки массовых грузов, в том числе угля для топливно-энергетического комплекса и ЖКХ, лесных, строительных и других грузов. Только 25% парка полувагонов находится в оперировании у созданных ОАО «РЖД» дочерних компаний - ОАО «Первая грузовая компания» и «Вторая грузовая компания».

Во-вторых, участники рынка грузовых перевозок, в том числе операторы подвижного состава, не несут правовой ответственности за сбои в эксплуатационной работе и, прежде всего, за планирование перевозок, обеспечение отправления грузов погрузочными ресурсами, снижение качественных показателей использования подвижного состава, влияющих на уровень транспортного обслуживания.

- Какие варианты решения данной проблемы видятся сегодня?

- Принципиальная позиция ОАО «РЖД» состоит в необходимости консолидировать основной пул парка подвижного состава универсального назначения под оперативным управлением наиболее ответственного и компетентного участника рынка - ОАО «РЖД» на новых условиях.

Это позволит за счет более эффективного использования технических средств и рациональных технологий на основе имеющихся у ОАО «РЖД» информационных систем существенно повысить эффективность использования вагонов, то есть существующим парком вагонов всех собственников за счет рационализации их перемещения можно будет перевести больше грузов. Однако при этом все экономические взаимоотношения между собственником вагона и грузовладельцем остаются вне зоны ответственности компании.

ОАО «РЖД» на основании агентского соглашения осуществляет функцию оптимизации перемещения вагонопотоков, исходя из минимизации эксплуатационных затрат. Для достижения указанной цели на Дальневосточной железной дороге проводится активная и целенаправленная работа с полувагонами парка ОАО «Первая грузовая компания» (ПГК), ОАО «Вторая грузовая компания», находящимися в управлении ОАО «Российские железные дороги» по агентскому соглашению. В результате погрузка полувагонов парка ПГК за 8 месяцев 2011 года возросла до 67,6 тыс. шт. (в 8 месяцев 2010 года - 24,3 тыс. шт.). Оборот полувагонов (по данным Владивостокского филиала ОАО «ПГК») составил за 8 месяцев 2011 года 9,44 суток (за 8 месяцев 2010 года - 9,83 суток).

- Таким образом, дороги принимают на себя роль своего рода посредника между грузоотправителем и собственником подвижного состава?

- Совершенно верно. И прежде всего это касается логистического обеспечения. Дополнительно стартовала реализация комплексного пакета предоставления транспортных услуг. Она включает возможность перевозки груза по инфраструктуре, перевалку на судно и транспортно-экспедиторское обслуживание. ОАО «РЖД» в этом случае выступает посредником между грузоотправителем и собственником вагона, одновременно являясь перевозчиком вагона по собственной инфраструктуре.

К одному из плюсов этой технологии можно отнести снижение общей цены на перевозку груза, включая инфраструктурный тариф и плату за предоставление вагона. В настоящее время данная услуга предоставляется угледобывающему предприятию ОАО «Угольная компания «Нерюнгриуголь», в дальнейшем будет распространена и на другие дальневосточные предприятия.

- На ваш взгляд, есть ли сегодня необходимость в пересмотре нормативно-правового блока?

- В кардинальных переменах он сегодня не нуждается, но своего рода точная настройка формирующегося механизма нужна. Требует детальной проработки вопрос о правовой ответственности собственников подвижного состава перед другими участниками транспортного рынка. После этого можно приступить к созданию эффективной системы управления объединенным парком.

Следует, наконец, определить степень и меры ответственности грузополучателей, по вине которого вагоны, пришедшие в его адрес, своевременно не выгружаются и простаивают, занимая инфраструктуру. Также, к сожалению, до сих пор не в полной мере определен и статус оператора - собственника подвижного состава.

Стратегически важной задачей сегодня является усиление пропускных и провозных способностей дороги за счет строительства вторых путей, развития железнодорожных станций и узлов. Реализуется целый ряд важнейших для всего государства инвестиционных проектов. Однако вложение средств не даст должного эффекта, если не решить озвученные выше проблемы. И такая работа сегодня ведется. 12 сентября я принял участие в заседании Совета Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Дальний Восток и Забайкалье» в Южно-Сахалинске. Члены совета - руководители самого высокого ранга, среди которых губернаторы, председатели законодательных собраний субъектов ДФО и Забайкалья. С большим докладом по данной теме выступил вице-президент ОАО «РЖД» по коммерческой деятельности Салман БАБАЕВ.

По итогам заседания принято решение обратиться к правительству РФ с предложением провести расширенное совещание с участием руководителей ОАО «РЖД», дочерних и смежных структур, Федеральной антимонопольной службы для скорейшего совместного разрешения сложившейся ситуации.

Кстати

Владимир ЯКУНИН, президент ОАО «РЖД»:

- Возникает принципиально новая для России ситуация: перевозчик, по сути, освобождается от операторской деятельности, но продолжает управлять движением, не имея в своей собственности достаточного количества универсальных вагонов. Наша задача заключается в том, чтобы совместно с правительством РФ, с операторами вагонного парка, а главное, с грузовладельцами выработать модель управления, при которой порожний вагон, находящийся в частной собственности, не проезжал бы мимо груза. Нужно создать такие экономические условия, при которых владельцам вагонов станет невыгодным длительный простой подвижного состава или перемещение порожних вагонов.