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"Трансаэро" вводит новые сниженные тарифы на дальневосточных рейсах
Авиакомпания с 8 сентября вводит в действие новые сниженные тарифы на маршрутах, связывающих города Дальнего Востока с Москвой.
Так, на рейсах Владивосток - Москва минимальная стоимость билетов со всеми таксами и сборами в туристическом классе будет составлять 9 тыс. 572 рубля при полете в один конец и 19 тыс. 090 рублей при полете в оба конца.
На рейсах Хабаровск - Москва минимальная стоимость билетов в туристическом классе будет составлять 9 тыс. 522 рубля при полете в одну сторону и 18 тыс. 990 рублей при полете в обе стороны.
На рейсах Петропавловск-Камчатский - Москва минимальная стоимость билетов туристического класса будет составлять 12 тыс. 022 рубля при полете в один конец и 21 тыс. 885 рублей при полете в оба конца.
На рейсах Южно-Сахалинск - Москва минимальная стоимость билетов туристического класса будет составлять 12 тыс. 022 рубля при полете в одну сторону и 23 тыс. 990 рублей при полете в обе стороны.
Флот "Трансаэро" состоит из 100 самолетов, таких как Boeing-747, Boeing-777, Boeing-767, Boeing-737 и Ту-214 и Ту-204 . Маршрутная сеть компании охватывает более 190 направлений по России и странам Европы, Азии, Америки и Африки.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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