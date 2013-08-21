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"Трансаэро" вводит новые сниженные тарифы на дальневосточных рейсах

21 Августа 2013, 17:37 | Дальний Восток

Авиакомпания с 8 сентября вводит в действие новые сниженные тарифы на маршрутах, связывающих города Дальнего Востока с Москвой.

Так, на рейсах Владивосток - Москва минимальная стоимость билетов со всеми таксами и сборами в туристическом классе будет составлять 9 тыс. 572 рубля при полете в один конец и 19 тыс. 090 рублей при полете в оба конца.

На рейсах Хабаровск - Москва минимальная стоимость билетов в туристическом классе будет составлять 9 тыс. 522 рубля при полете в одну сторону и 18 тыс. 990 рублей при полете в обе стороны.

На рейсах Петропавловск-Камчатский - Москва минимальная стоимость билетов туристического класса будет составлять 12 тыс. 022 рубля при полете в один конец и 21 тыс. 885 рублей при полете в оба конца.

На рейсах Южно-Сахалинск - Москва минимальная стоимость билетов туристического класса будет составлять 12 тыс. 022 рубля при полете в одну сторону и 23 тыс. 990 рублей при полете в обе стороны.

Флот "Трансаэро" состоит из 100 самолетов, таких как Boeing-747, Boeing-777, Boeing-767, Boeing-737 и Ту-214 и Ту-204 . Маршрутная сеть компании охватывает более 190 направлений по России и странам Европы, Азии, Америки и Африки.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.

 

 

 

 

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: билеты  авиа  трансаэро 



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Комментарии

  • чайка 15:46, 22.08.2013#

    ни чево скидачки. Сами летайте. Мы тогда автотуром по Европе поедем.

  • Псефдоним08:34, 23.08.2013#

    Лучше переплатить другим компаниям чем летать в самолете полном узбеков.

  • Псевдоним08:49, 23.08.2013#

    Дааа уж, скидки!? Народ летал зимой со скидками за 12000 до Москвы и обратно.

  • Помню10:54, 24.08.2013#

    В феврале, помнится за 6 тыр в столицу и обратно леталось - вот это цена! А нынешние "скидки" - это просто нечто, на что слов приличных нет.

  • Псевдоним18:41, 24.08.2013#

    . . забавно что стоимость авиабилета на сахалин самой государственной авиакомпании стоит столько же. .

  • Псевдоним20:49, 25.08.2013#

    А мои родители 2 года назад летали до москвы и обратно за 1000 рублей в один конец и 1000 обратно . Я не шучу.

  • дед Петя21:10, 25.08.2013#

    Кто подскажет, сколько до Питера из Влада и есть ли скидки 60+

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