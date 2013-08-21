"Трансаэро" вводит новые сниженные тарифы на дальневосточных рейсах

Авиакомпания с 8 сентября вводит в действие новые сниженные тарифы на маршрутах, связывающих города Дальнего Востока с Москвой.

Так, на рейсах Владивосток - Москва минимальная стоимость билетов со всеми таксами и сборами в туристическом классе будет составлять 9 тыс. 572 рубля при полете в один конец и 19 тыс. 090 рублей при полете в оба конца.

На рейсах Хабаровск - Москва минимальная стоимость билетов в туристическом классе будет составлять 9 тыс. 522 рубля при полете в одну сторону и 18 тыс. 990 рублей при полете в обе стороны.

На рейсах Петропавловск-Камчатский - Москва минимальная стоимость билетов туристического класса будет составлять 12 тыс. 022 рубля при полете в один конец и 21 тыс. 885 рублей при полете в оба конца.

На рейсах Южно-Сахалинск - Москва минимальная стоимость билетов туристического класса будет составлять 12 тыс. 022 рубля при полете в одну сторону и 23 тыс. 990 рублей при полете в обе стороны.

Флот "Трансаэро" состоит из 100 самолетов, таких как Boeing-747, Boeing-777, Boeing-767, Boeing-737 и Ту-214 и Ту-204 . Маршрутная сеть компании охватывает более 190 направлений по России и странам Европы, Азии, Америки и Африки.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.