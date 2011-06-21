В России вышла собственная органическая водка

В России вышла собственная водка, отмеченная знаком Organic, - «Байкал». До сих пор можно было попробовать органический алкоголь только импортного производства.

Производители «Байкала» использовали для его создания четыре компонента: природную воду из Байкала, пчелиный мед, кедровые орехи и сосновые почки. Согласно протоколам испытаний, проведенных НИИ токсикологи Санкт-Петербурга о соответствии стандартам «Органик» по экологической чистоте, все составляющие водки «Байкал» являются 100% безопасными, чистыми, и она наверняка «подкупит» потребителей отсутствием утреннего похмелья. Впервые об экологически чистой водке заговорили в 2008 году, когда американская компания McCormick Distilling Co. выпустила на рынок водку 360 Vodka. Это событие подтолкнуло других производителей. Уже через год появились первые алкогольные напитки по стандартам экологичности. Среди них можно выделить Grop Organic (США), Prairie Organic Vodka (США), Kanon Organic Vodka (Швеция) и другие.