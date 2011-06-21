Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В России вышла собственная органическая водка
В России вышла собственная водка, отмеченная знаком Organic, - «Байкал». До сих пор можно было попробовать органический алкоголь только импортного производства.
Производители «Байкала» использовали для его создания четыре компонента: природную воду из Байкала, пчелиный мед, кедровые орехи и сосновые почки. Согласно протоколам испытаний, проведенных НИИ токсикологи Санкт-Петербурга о соответствии стандартам «Органик» по экологической чистоте, все составляющие водки «Байкал» являются 100% безопасными, чистыми, и она наверняка «подкупит» потребителей отсутствием утреннего похмелья. Впервые об экологически чистой водке заговорили в 2008 году, когда американская компания McCormick Distilling Co. выпустила на рынок водку 360 Vodka. Это событие подтолкнуло других производителей. Уже через год появились первые алкогольные напитки по стандартам экологичности. Среди них можно выделить Grop Organic (США), Prairie Organic Vodka (США), Kanon Organic Vodka (Швеция) и другие.
Новости тематики
- Иностранцев отучили ловить российского краба
- Авиакомпания "Россия" будет реже летать на Камчатку
- Развитию Дальнего Востока поможет возобновляемая энергетика
- Глава Росрыболовства не слушает президента
- Дальний Восток был и остается ведущим золотодобывающим регионом страны
- Объектам Минобороны в ДФО угрожают энергетическими санкциями
- Часть полномочий Росрыболовства планируется передать в управление дальневосточных регионов
- Владивостокский филиал ПГК увеличивает объемы перевозок экспортного угля из Якутии
- Конференция РАО ЭС Востока по возобновляемой энергетике стартовала в Якутске
- Определены лучшие потребители электрической энергии в ДФО
Новости раздела
- Владельцам дальневосточных гектаров напомнили об отчетности
- Независимые АЗС толкают вверх цену на топливо
- "Топливные короли" на местах плевать хотели на просьбы правительства
- Группа компаний ННК поддержала решение Правительства РФ по стабилизации рынка нефтепродуктов
- Стали известны модели ноутбуков-лидеров продаж на Дальнем Востоке
- Дальневосточный лосось станет еще дешевле. Но в Москве
- Жителям Дальнего Востока понравились большие Huawei
- Независимые АЗС часто оказываются независимы и от ответственности
- Товары из китайских интернет-магазинов повезут напрямую во Владивосток
- Российские уловы уходят в корейский карман
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Свершилось: В круиз на лайнере можно будет отправиться прямо из Владивостока
- Корабль ТОФ атаковали прямо у берегов Приморья
- Медведев сделал автомобилистам подарок в преддверие зимы
- В Приморье объявлен конкурс проектов строительства Артемовской ТЭЦ-2
- Умер президент США
- Правительство Хабаровского края пополнилось двумя новыми чиновниками
- Игорь Пушкарёв: "Добро и зло всегда возвращается к тем, кто их творит..."
- 1,5 миллиарда евро намерена вложить китайская корпорация в Приморье
- Опубликован ТОП-10 вакансий для банковских работников в Приморье
- Крупнейший на Дальнем Востоке водноспортивный комплекс на Сахалине подключили к газу