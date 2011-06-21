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Эйчарам доверяют локальные задачи
HR-консультантам доверяют локальные задачи. К такому выводу пришли консультанты компании FORMATTA, анализируя результаты опроса менеджеров по персоналу.
По данным опроса, взаимодействие с провайдерами HR-услуг развивается главным образом в сфере поиска персонала (20%), а также обучения и развития сотрудников (22%). При этом примерно столько же респондентов (21%) указали, что в принципе не работают с HR-провайдерами (среди респондентов из сферы услуг таких большинство - 30%).
Ожидания к провайдерам HR-услуг у компаний реального бизнеса также весьма ограниченные. Подавляющее большинство менеджеров по персоналу (47%) видит роль провайдера в решении конкретных задач/проблем (например, проведение отдельного тренинга).
Четверть (24%) участников опроса ожидают от HR-консультантов передачи опыта и обучения внутренних специалистов по персоналу работе с современными HR-инструментами. Примерно столько же респондентов заявили, что не имеют ожиданий к провайдерам, т. к. не планируют с ними работать.
Больше других на комплексные партнерские отношения с провайдерами HR-услуг нацелены торговые компании и банки - 11% респондентов из сферы торговли и 15% из банковской сферы указали, что готовы доверить провайдеру аутсорсинг отдельного направления HR-работы.
Опрос подтвердил, что опыт эффективного партнерства с HR-консультантами накоплен сегодня главным образом в компаниях крупного и сверхкрупного бизнеса, где значительное число HR-процессов полностью отдано на аутсорсинг внешним провайдерам. Компании среднего бизнеса в вопросах управления персоналом чаще полагаются на собственные силы, сообщает training.ru.
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