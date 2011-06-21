Государство зачисляют в частные вузы

Госдума намерена серьезно перекроить рынок российского высшего образования, допустив частные вузы к бюджетному финансированию. Студенты лучших частных вузов смогут учиться за счет государства и даже получать стипендии. Деньги на это планируется забрать у отстающих государственных вузов, сократив в них количество бюджетных мест. Уже сейчас можно с уверенностью заявить, что поступивший в Госдуму законопроект приведет к значительному сокращению количества государственных вузов.

Законопроект, кардинально меняющий ситуацию в российском частном образовании, подготовлен группой депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по образованию Григорием БАЛЫХИНЫМ. Депутаты предлагают внести поправки в законы «Об образовании» и «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», разрешающие финансирование негосударственных учебных заведений из средств федерального и региональных бюджетов.

Сейчас в России действуют 462 частных вуза, их студенты сами оплачивают обучение либо учатся за счет грантов, полученных от работодателей. Авторы законопроекта предлагают дать лучшим частным учебным заведениям государственную поддержку - возможность для части студентов учиться за счет бюджета. Законодатели называют инициативу «расширением возможности для граждан получения бесплатного профессионального образования». Прием на бюджетные места в частные вузы будет проходить на тех же условиях, что и в государственные. При этом студенты смогут даже получать стипендию.

Депутаты подчеркивают, что такая поддержка может быть выделена лишь 4,5 тыс. студентов из «не более 40» лучших негосударственных вузов. Критерии отбора таких заведений в тексте не приводятся, но шансы получить бюджетные деньги, говорится в сопроводительной записке к документу, появятся у вузов с направлениями «физико-математические науки», «естественные науки», «гуманитарные науки», «образование и педагогика», «экономика и управление» и у некоторых других.

При этом государство не собирается выделять дополнительные средства - депутаты просто снизят финансирование отстающих государственных вузов. «Уменьшение бюджетных мест может коснуться 590 государственных и муниципальных высших учебных заведений, контрольные цифры приема в которые в настоящее время составляют 420 тыс. человек»,- утверждают авторы законопроекта. Это весьма существенная угроза, учитывая, что всего в стране 653 государственных вуза. В документе также не говорится, по каким критериям вузы лишатся бюджетных мест. Авторы лишь выражают надежду, что «фактор конкуренции в получении квоты будет способствовать повышению качества подготовки».

Уже сейчас можно предположить, что для ряда государственных вузов сокращение бюджетного финансирования будет фатальным. Таким образом, предложение депутатов укладывается в концепцию сокращения числа российских вузов, о необходимости которого неоднократно заявляли и министр образования Андрей ФУРСЕНКО, и президент Дмитрий МЕДВЕДЕВ. «Высшее образование подверглось девальвации. Мы получили огромное количество высших учебных заведений, часть из которых никуда не годится,- заявил глава государства.- Университетов должно быть существенно меньше, чем сейчас».

В Минобрнауки не смогли прокомментировать инициативу депутатов. Однако еще в июне прошлого года глава ведомства Андрей Фурсенко заявил, что допускает возможность господдержки частных вузов, которые «обеспечивают самую лучшую подготовку специалистов». «Есть несколько десятков негосударственных образовательных учреждений, которые имеют хорошую репутацию и дают хорошие знания,- рассказал министр».