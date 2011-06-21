Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Государство зачисляют в частные вузы
Госдума намерена серьезно перекроить рынок российского высшего образования, допустив частные вузы к бюджетному финансированию. Студенты лучших частных вузов смогут учиться за счет государства и даже получать стипендии. Деньги на это планируется забрать у отстающих государственных вузов, сократив в них количество бюджетных мест. Уже сейчас можно с уверенностью заявить, что поступивший в Госдуму законопроект приведет к значительному сокращению количества государственных вузов.
Законопроект, кардинально меняющий ситуацию в российском частном образовании, подготовлен группой депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по образованию Григорием БАЛЫХИНЫМ. Депутаты предлагают внести поправки в законы «Об образовании» и «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», разрешающие финансирование негосударственных учебных заведений из средств федерального и региональных бюджетов.
Сейчас в России действуют 462 частных вуза, их студенты сами оплачивают обучение либо учатся за счет грантов, полученных от работодателей. Авторы законопроекта предлагают дать лучшим частным учебным заведениям государственную поддержку - возможность для части студентов учиться за счет бюджета. Законодатели называют инициативу «расширением возможности для граждан получения бесплатного профессионального образования». Прием на бюджетные места в частные вузы будет проходить на тех же условиях, что и в государственные. При этом студенты смогут даже получать стипендию.
Депутаты подчеркивают, что такая поддержка может быть выделена лишь 4,5 тыс. студентов из «не более 40» лучших негосударственных вузов. Критерии отбора таких заведений в тексте не приводятся, но шансы получить бюджетные деньги, говорится в сопроводительной записке к документу, появятся у вузов с направлениями «физико-математические науки», «естественные науки», «гуманитарные науки», «образование и педагогика», «экономика и управление» и у некоторых других.
При этом государство не собирается выделять дополнительные средства - депутаты просто снизят финансирование отстающих государственных вузов. «Уменьшение бюджетных мест может коснуться 590 государственных и муниципальных высших учебных заведений, контрольные цифры приема в которые в настоящее время составляют 420 тыс. человек»,- утверждают авторы законопроекта. Это весьма существенная угроза, учитывая, что всего в стране 653 государственных вуза. В документе также не говорится, по каким критериям вузы лишатся бюджетных мест. Авторы лишь выражают надежду, что «фактор конкуренции в получении квоты будет способствовать повышению качества подготовки».
Уже сейчас можно предположить, что для ряда государственных вузов сокращение бюджетного финансирования будет фатальным. Таким образом, предложение депутатов укладывается в концепцию сокращения числа российских вузов, о необходимости которого неоднократно заявляли и министр образования Андрей ФУРСЕНКО, и президент Дмитрий МЕДВЕДЕВ. «Высшее образование подверглось девальвации. Мы получили огромное количество высших учебных заведений, часть из которых никуда не годится,- заявил глава государства.- Университетов должно быть существенно меньше, чем сейчас».
В Минобрнауки не смогли прокомментировать инициативу депутатов. Однако еще в июне прошлого года глава ведомства Андрей Фурсенко заявил, что допускает возможность господдержки частных вузов, которые «обеспечивают самую лучшую подготовку специалистов». «Есть несколько десятков негосударственных образовательных учреждений, которые имеют хорошую репутацию и дают хорошие знания,- рассказал министр».
Новости тематики
- Авиакомпания "Россия" будет реже летать на Камчатку
- Развитию Дальнего Востока поможет возобновляемая энергетика
- Глава Росрыболовства не слушает президента
- Дальний Восток был и остается ведущим золотодобывающим регионом страны
- Объектам Минобороны в ДФО угрожают энергетическими санкциями
- Часть полномочий Росрыболовства планируется передать в управление дальневосточных регионов
- Владивостокский филиал ПГК увеличивает объемы перевозок экспортного угля из Якутии
- Конференция РАО ЭС Востока по возобновляемой энергетике стартовала в Якутске
- Определены лучшие потребители электрической энергии в ДФО
- Авиакомпании просят правительство увеличить субсидии на перевозки по ДФО
Новости раздела
- Цены на авиабилеты для Дальнего Востока ниже не будут
- В топку льготных авиаперевозок с Дальнего Востока бросят еще 700 миллионов рублей
- На острый вопрос из Владивостока на "Прямую линию" Путину уже отреагировали
- Воздушные перевозки на Дальнем Востоке освободят от НДС
- Подводную линию связи на Курилы будут строить китайцы
- Росрыболовство нашло виновников роста цен на красную икру
- Москва проживёт Дни Дальнего Востока
- Приморские производители покажут китайцам краба
- С космодрома "Восточный" в ноябре запустят почти два десятка спутников
- На транспортном коридоре, идущем через Приморье, зафиксирован рекорд
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморье накроет волна протестных митингов
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ