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Трудовых мигрантов станет больше в промышленном секторе

21 Июня 2011, 13:36 | Дальний Восток

К 2025 году численность занятого населения в трудоспособном возрасте сократится на 18,5-21%. В результате для работы в промышленном секторе (и в сфере услуг) все больше будут привлекаться иностранные трудовые мигранты - с 2,5 до 3,5 млн человек в 2025 году. Это около 7% от общей численности занятого населения в 2025 году.

Число занятого в экономической деятельности населения РФ может сократиться на 12,9%, а больше всего новых работников потребуется в торговле, финансах и на госслужбе. Сейчас в структуре занятости населения по видам экономической деятельности наибольшую долю (18,4%), занимает сфера оптовой и розничной торговли, обрабатывающие производства (14,8-15%), сельское хозяйство (9,2%). Но к 2025 году произойдет значительный рост непроизводственного сектора: доля занятого населения в оптовой и розничной торговле увеличится до 20-22,5%, финансовой деятельности - с 1,7 до 2,2-2,4%, в госуправлении и обеспечении военной безопасности - с 5,8 до 6,7-6,9%, в гостиничном и ресторанном сегментах - с 1,9 до 2,3%.

В итоге из-за роста численности занятых в госуправлении правительству России как минимум не удастся нынешняя стратегия сокращения численности госслужащих.

По расчетам ИНП РАН, в обрабатывающем секторе при негативном прогнозе (сокращение занятого в экономической деятельности населения на 14,7%) до 2025 года численность сократится на треть, а сектор образования покинет каждый пятый сотрудник. Сектор энергетики и ЖКХ покинет седьмая часть занятых в них сотрудников.

Автор: По материалам информагентств
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