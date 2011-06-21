На инвестиции в строительство требуется $200 млрд

России в ближайшие три года необходимо инвестировать в строительство порядка $200 млрд, чтобы удовлетворить существующий спрос на жилье, сообщил заместитель генерального директора Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства (фонд РЖС) Сергей КУЗНЕЦОВ на заседании круглого стола, посвященного развитию рынка строительства жилья.

«На сегодняшний день у нас порядка 60% семей хотели бы улучшить свои жилищные условия. Это выражается колоссальной цифрой отложенного спроса по квадратным метрам жилья», - отметил С.Кузнецов. По его словам, одной из основных задач фонд видит привлечение инвесторов в сегмент жилья экономкласса.

Как сообщалось ранее, в строительство жилья на сегодняшний день фондом вовлечено порядка 9 тыс. га ранее не используемых земель, в целом же по стране для того, чтобы построить 100 млн кв. метров жилья, нужно не менее 18 тыс. га. Фонд РЖС на сегодняшний день ведет строительство на 55 участках в 15 регионах. При этом цены на жилье, строящееся фондом, на 10-15% ниже рыночных, сообщает "Интерфакс-Недвижимость".