Домен по-русски

С 25 ноября, то есть с завтрашнего дня, в России начинается прием документов на регистрацию доменов в зоне .РФ, то есть можно создавать сайты, используя шаблоны joomla, с названиями, написанными кириллицей, а не латинскими буквами, как сейчас. Однако приморские провайдеры пока не готовы оказать своим клиентам услугу по регистрации сайта в национальной зоне Интернета.

Все компьютерные клавиатуры, продаваемые в России, до сих пор обязательно имели на каждой кнопке по две букве. Кириллицу дополняет латинский алфавит. Он необходим хотя бы для того, чтобы писать названия интернет-сайтов. Между тем, по оценке специалистов, использование национальных доменов дает шанс присоединиться к всемирной сети, как минимум, семи миллиардам пользователей, которые никогда не пользовались латиницей в своей повседневной жизни. О желании иметь домены на национальных языках заявили более 30 стран, в том числе и Россия. Совместными усилиями государства и интернет-сообщества при помощи международных экспертов идею удалось реализовать.

В России заявки на регистрацию доменов для обеспечения государственных нужд принимает и обрабатывает с 25 ноября 2009 г. до 25 марта 2010 г. АНО "Координационный центр национального домена сети Интернет". Причем резервирование доменных имен в зоне .РФ для государственных нужд будет бесплатным.

Товарными знаками займутся аккредитованные регистраторы. Большинство, 17 компаний-регистраторов, расположены в Москве. Две - в Самаре. И по одной - в Петербурге и в Долгопрудном. В настоящее время цена для товарных знаков на период приоритетной регистрации заявлена на уровне 1200 руб. Приоритетная регистрация установлена, чтобы избежать мошенничества, связанного с перепродажей адресов. Другими словами, если компания владеет официально зарегистрированным товарным знаком, то она имеет приоритетное право на его использование для регистрации собственного интернет-сайта с таким же названием.

Нужно учесть, что после подачи заявки и регистрации необходимо будет провести процедуру делегирования и прописывание в корневой зоне системы доменных имен Интернета, что займет примерно около двух месяцев. Так что увидеть кириллические адреса в Интернете можно будет не раньше начала 2010 г., полагают специалисты.

Время с 25 марта по 8 апреля 2010 г. предоставлено "Координационному центру национального домена сети Интернет" для окончательной обработки заявок. Промежуток времени с 12 апреля по 4 июня 2010г. объявлен периодом "санрайз", то есть временем для поэтапного снижения стоимости услуг по регистрации доменных имен второго уровня в домене .РФ, так как цену в 1200 руб. специалисты считают довольно высокой. Например, регистрация в зоне .COM обходится сейчас в 900 руб. (без НДС), а годовой платеж составляет всего 708 руб. Открытая регистрация для всех желающих начнется с 7 июня 2010 г.

Приморские провайдеры в основном пока остаются в стороне от процесса. "Будет ли ваша компания оказывать услуги по регистрации доменов в зоне .РФ?", - этот вопрос "ЗР" многих застал врасплох. Представители лишь некоторых провайдеров смогли сформулировать свою позицию в отношении новшества в сети Интернет.

- Пока в перечне наших услуг такой позиции нет. Но как только появится возможность, мы будем предоставлять такую услугу, - заверила директор департамента информационно-аналитического обеспечения ОАО "Дальсвязь" Виктория СУХАНОВА.

- Вопрос пока не поднимали и не решали, - сообщили "ЗР" в компании "ВладЛинк".

- Мы готовим документы и будем подавать заявку на получение доменного имени в русскоязычной зоне. Так что после регистрации пользователи смогут найти наш сайт, набрав его как латинскими буквами, так и кириллицей, - сообщил "ЗР" начальник отдела IT компании "Востоктелеком" Дмитрий ВИНОГРАДОВ. - Услуги по регистрации сайтов в зоне .РФ предоставлять своим клиентам не планируем, поскольку и сейчас не занимаемся регистрацией в уже существующих зонах Интернета.

- Мы уже обсудили этот вопрос со своими партнерами, и могу сообщить, что как только начнется этап свободной регистрации, так сразу начнем предоставлять услугу своим клиентам, - заверил менеджер компании "ПортТелеком" Андрей ВИНОГРАДОВ.