Воздушные мили подорожают

Авиакомпании будут вводить новые сборы за свои услуги на земле и на борту. Это поможет им справиться с трудностями, вызванными ростом цен на топливо. С такими прогнозами выступили на конференции North Hub Riga представители отрасли и эксперты

В столице Латвии прошла третья международная конференция North Hub Riga, на которой представители авиакомпаний и отраслевые эксперты обсудили развитие и будущее индустрии. Если год назад участников больше всего волновал исландский вулкан и преодоление экономического спада в сегменте авиаперевозок, то ключевой вопрос этого года — как работать и на чем зарабатывать при высоких ценах на топливо, пишет BFM.ru.

Только с мая 2010 года авиакеросин подорожал примерно на 35% — с 18,7 тысячи рублей за тонну топлива в мае-2010 до 25,2 тысячи рублей к концу апреля текущего года, по данным «Кортеса». По этой причине ряд российских авиакомпаний уже предупредил туроператоров о росте топливного сбора с 1 июня.

Самолеты должны быть большими

Цена нефтяной «корзины» ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) в мае прошлого года находилась на среднем уровне в 74,48 доллара за баррель. По состоянию на среду, 18 мая, ее цена повысилась до 107,4 доллара за баррель (в апреле этого года она составляла 118,09 доллара за баррель).

Но, несмотря на немного подешевевшую нефть, цены на авиабилеты для пассажиров не станут ниже. «Стоимость билетов не снизится, так как повышение цены не было значительным», — заявил президент авиакомпании airBaltic Бертольт Флик.

«Уйти ниже сегодняшних цен будет тяжело», — заявляла ранее и Эмбер Даби, директор аэрокосмического направления в KMPG.

При отсутствии взрывного роста пассажиропотока в европейских странах резкий рост цен на авиабилеты грозил бы перевозчикам спадом. «Ситуация в авиасекторе очень тяжелая, — заявил Фабио Гамба, заместитель генерального секретаря Ассоциации европейских авиакомпаний. — Пассажиры все меньше хотят летать на маленькие расстояния. Авиакомпаний слишком много: только в ЕС работает около 500 лицензированных перевозчиков. Это создает избыток предложения, в таких условиях мы не можем больше наливать шампанское в бизнес-классе».

Одно из возможных решений — отказ от небольших судов. «Десять-пятнадцать лет назад авиакомпании покупали самолеты на 50 пассажирских мест, сейчас в салоне их должно быть 170-180, а сам самолет должен быть энергоэффективным, — заявил глава airBaltic, добавив, что именно по этим параметрам его компания не заинтересована в покупке российского Sukhoj SuperJet 100. — Он должен быть больше при сегодняшних ценах на топливо. Минимальный размер самолетов должен будет постоянно расти».

Увеличенное пространство для ног тоже приносит деньги

Другое направление, которое активно осваивают авиакомпании, пытаясь сократить влияние дорогого топлива, — дополнительные источники доходов. «Авиакомпании становятся все более предприимчивыми и инновационными», — заявил аналитик ресурса airlinetrends.com Раймонд Коллау.

«Впереди сложные времена — авиакомпании будут вводить плату за пользование туалетом на борту», — пошутил управляющий партнер Airline Information, экс-глава British Airways Global Financial Services Майкл Смит. Пока же, по его словам, основными источниками дополнительных доходов для авиаперевозчиков остаются доход от часто летающих пассажиров, сборы за услуги на борту и комиссионные сборы от услуг по бронированию гостиниц, аренде автомобилей, страхования.

«Например, американский перевозчик Continental Airlines зарабатывает в день 140 тысяч долларов и 50 млн долларов в год на продаже увеличенного пространства для ног», — привел пример Смит.

Кроме того, все больше авиакомпаний хотят зарабатывать на наземных услугах, отметил Раймонд Коллау. «Перевозчики фокусируются не только на аэропорте, но на всем путешествии своего пассажира. Например, крупнейшая португальская авиакомпания TAP Portugal за отдельную плату регистрирует на свои рейсы пассажиров из дома и в режиме онлайн, осуществляет трансфер багажа за 35 евро до лиссабонского аэропорта, — рассказал Коллау. — Компания HMS в нью-йоркском аэропорту имени Кеннеди с помощью приложения для iPhone позволяет сделать заказ еды, которую через 20 минут можно забрать в самолет и которая дешевле продуктов, продающихся на борту».

«Дополнительные сборы никуда не исчезнут, будут появляться все новые сборы и платные услуги, и потенциально они могут сделать авиакомпанию прибыльной. Однако нужно понимать, сколько вообще пассажир будет готов заплатить, чтобы попасть на такой рейс», — предупреждает Майкл Смит.