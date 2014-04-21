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Энергомост Сахалин – Япония может стать частью программы по развитию Дальнего Востока

21 Апреля 2014, 15:26 | Дальний Восток

На прошедшем 17 апреля заседании Думы Сахалинской области губернатор области Александр ХОРОШАВИН сообщил, что Правительством РФ приняты предварительные решения по объекту «Энергомост Сахалин – Япония», сообщили ТИА «Острова».

Правительством дано поручение о разработке предложения по включению энергомоста в перечень мероприятий государственной программы по развитию Дальнего Востока. Проект напрямую связан с вводом новых энергетических объектов на Сахалине. Речь идет о строительстве Сахалинской ГРЭС-2 мощностью 360 МВт с возможностью дальнейшего расширения, пуске в ближайшие сроки 4 энергоблока на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1, модернизации Ногликской ГТЭС, строительстве высоковольтных линий электропередачи и подстанций. В результате к 2020 году на первом этапе может появиться возможность передачи из энергосистемы Сахалинской области в Японию около 0,5-0,6 ГВт мощности. На втором — третьем этапах реализации проекта объем экспорта электроэнергии в Японию прогнозируется на уровне 2-4 ГВт.

Надежда ВОРОНЦОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Надежда Воронцова
Теги: энергетика  экспорт  ГРЭС  Сахалин  проекты  Япония 



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Комментарии

  • Псевдоним22:14, 21.04.2014#

    Зато граждане РФ будут жить на энергопайках (по соцнорме), остальное будет уходить в Японию.

  • Псевдоним22:26, 21.04.2014#

    Ага. Уголь будем сжигать у себя, а чистую энергию за копейки продавать за границу. Рюзке бизнес.

  • Псевдоним22:48, 21.04.2014#

    Япония будет покупать электроэнергию по пол-рубля за киловатт, как и Китай?

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