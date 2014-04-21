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Энергомост Сахалин – Япония может стать частью программы по развитию Дальнего Востока
На прошедшем 17 апреля заседании Думы Сахалинской области губернатор области Александр ХОРОШАВИН сообщил, что Правительством РФ приняты предварительные решения по объекту «Энергомост Сахалин – Япония», сообщили ТИА «Острова».
Правительством дано поручение о разработке предложения по включению энергомоста в перечень мероприятий государственной программы по развитию Дальнего Востока. Проект напрямую связан с вводом новых энергетических объектов на Сахалине. Речь идет о строительстве Сахалинской ГРЭС-2 мощностью 360 МВт с возможностью дальнейшего расширения, пуске в ближайшие сроки 4 энергоблока на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1, модернизации Ногликской ГТЭС, строительстве высоковольтных линий электропередачи и подстанций. В результате к 2020 году на первом этапе может появиться возможность передачи из энергосистемы Сахалинской области в Японию около 0,5-0,6 ГВт мощности. На втором — третьем этапах реализации проекта объем экспорта электроэнергии в Японию прогнозируется на уровне 2-4 ГВт.
Надежда ВОРОНЦОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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Зато граждане РФ будут жить на энергопайках (по соцнорме), остальное будет уходить в Японию.