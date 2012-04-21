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Что выбрать: самостоятельный и профессиональный дизайн интерьера?

21 Апреля 2012, 20:14 | Дальний Восток

Создание дизайна интерьеров квартир - задача творческая, а потому недоступная для многих людей, не имеющих творческих талантов.

Геометрическое видение, умение "продолжить картинку" и тонкий вкус - минимальные требования для мастера, разрабатывающего дизайн интерьера в современных жилищах, офисах и прочих помещениях. Несмотря на то, что в Интернете можно найти множество готовых вариантов исполнения, большинству граждан интереснее иметь в квартире собственный, уникальный интерьер, выполненный в соответствии с личными предпочтениями и вкусом. Изучив материалы и фото специализированных ресурсов, взяв от каждого проекта какую-то его часть, любители делать все своими руками, сталкиваются порой с несоответствием конструкций в совокупности и полным отсутствием гармонии в готовом проекте.

Задавая себе вопрос, почему на фотографии интерьер выглядит так красиво, а в реальности - не очень (мягко говоря) любитель не всегда понимает, что истинная красота заключается как раз в гармонии. Выбирая отдельные элементы каждого готового проекта, общая гармония нарушается и вместо интересного дизайна, образуется своеобразная "какофония" элементов дизайна. Безусловно, дизайн интерьера квартир фото полезны при выборе варианта исполнения, но разделять совокупную композицию не правильно.

Сохранившееся с детства "я сам", в создании гармоничного сочетания всех элементов интерьера не всегда приводит к оптимальному решению в дизайне. За те же самые деньги, специалисты с большим опытом работы, сотворят настоящее чудо, которое будет радовать владельца помещения долгие годы. А вот изъяны и огрехи - разочаровывать.

Очень даже неплохо, если глава семейства готов взять на себя роль ремонтника и отделочника, но создание дизайна квартиры требует определенных талантов и опыта. Точность дает возможность сэкономить деньги и в целом, разработка дизайна интерьера профессионалами является рациональным и оптимальным решением. Те же самые деньги, заплаченные дизайнерам, уйдут на исправление ошибок, дополнительные расходы на покупку строительного и отделочного материала и в большинстве случаев, экономия получается "со знаком минус". К тому же, самостоятельная работа потребует значительно больше времени. Правильнее будет задействовать это время для заработка средств привычным способом для оплаты услуг профессиональных дизайнеров и архитекторов.

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