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Япония хочет сократить импорт иранской нефти на 10-20%

21 Марта 2012, 22:48 | Дальний Восток

21 марта, ZRPRESS. Японское правительство хочет, чтобы импортеры иранской нефти в стране сократили закупки на 10-20% по сравнению с прошлым годом, сообщает Рейтер со ссылкой на заявление главы Нефтяной ассоциации Японии Акихико Тэмбо (Akihiko Tembo).

Он также сообщил, что возглавляемая им нефтетрейдинговая компания Idemitsu Kosan Co сократит импорт из Ирана начиная с апреля.

В начале января текущего года сообщалось, что Япония намерена начать в будущем сокращение объемов импорта иранской нефти.

В прошедшем году Япония занимала третье место по объемам закупок иранской нефти после ЕС и Китая.

США и ряд других стран Запада подозревают Иран в разработке ядерного оружия под прикрытием программы мирного атома. Тегеран все обвинения отвергает, заявляя, что его ядерная программа направлена исключительно на удовлетворение потребностей страны в электроэнергии, пишет РИА "Новости".

«Золотой Рог».

Автор: РИА "Новости"
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