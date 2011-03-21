Избушки класса VIP

Дальневосточная региональная система добровольной сертификации средств размещения на безопасность и уровень комфортности проживания (ДВР-тест) разработана для гостиниц, баз отдыха и даже для палаточных городков. Классификация турбаз и баз отдыха, позволяющая оценить их по уровню комфортности проживания, является единственной в России.

На сегодняшний день сертификаты, подтверждающие уровень комфортности проживания категории СТАНДАРТ-класс, 1-й класс и VIP - класс, в Приморье имеют 5 баз отдыха. Это "Надежда" (п.Славянка), "Шепалово", "Радуга" и пляжный городок "Песочница".

"В России, как и во многих странах мира, нет национального стандарта классификации средств размещения. Поэтому нет государственной системы сертификации этого вида услуг, - рассказывает эксперт по сертификации услуг размещения Системы сертификации ГОСТ Р и "ДВР-тест" "Приморского центра сертификации" Ольга ПАМПУШИНА. - Но последнее время стали активно развиваться региональные системы добровольной сертификации услуг средств размещения. Региональные системы созданы в Краснодарском крае, на Камчатке, в Благовещенске, система классификации гостиниц готовится в Алтайском крае. Своя система в прошлом году была создана и в Приморье. В преддверии проведения саммита АТЭС-2012, когда многие гостиницы готовятся к этому событию, она весьма своевременна. Кроме того, одной из проблем Приморья остается приведение в порядок баз отдыха, которых в крае более 200, и деятельность большинства из них сегодня далека от соответствия нормативным требованиям, а в ряде случаев наносит вред потребителям и окружающей среде. Дальневосточная региональная система (сокращенное название "ДВР-тест") прошла экспертизу в Федеральном агентстве "Ростехрегулирование". Сертификат этой системы действует на всей территории России".

Тема сертификации баз отдыха, по мнению экспертов "Приморского центра сертификации", очень интересная и перспективная. Однако пока предприниматели не слишком торопятся ею воспользоваться. Причин этому несколько.

"Первая причина заключается в том, что хозяину базы отдыха, который вкладывает в нее большие деньги, закупает дорогую мебель, современное оборудование, конечно, хочется иметь сертификат, подтверждающий категорию только VIP-класс, и никак не ниже, - говорит Ольга Пампушина. - Однако требования к такой категории довольно высоки и далеко не все до этого класса дотягивают. Например, одна база отдыха, расположенная в тайге, имела оборудование для круглосуточного водоснабжения, но намеренно не предоставляла гостям горячую воду. Таким образом руководство базы стимулировало спрос на услуги, например, бани из бруса, дополнительные и платные. То есть исполнитель не всегда понимает, что требования на категорию предъявляются, помимо всего прочего, и к качеству услуг".

По мнению эксперта, не спешат владельцы сертифицировать базы отдыха и по другой причине - летний сезон в Приморье очень короткий. И за него нужно успеть заработать и на зарплату персоналу, и на текущий ремонт, замену оборудования и другие нужды. Так что на сертификацию просто не остается средств.

Примерно такая же ситуация и с добровольной сертификацией гостиниц. "Все хотят иметь категорию не ниже трех - четырех звезд, но, как правило, им не соответствуют. В то время как в Приморье как раз не хватает гостиниц для людей среднего класса, а это категория одна - две звезды, - считает эксперт. - На сегодняшний день прошли сертификацию и подтвердили соответствие категории "три звезды" в системе "ДВР-тест" 6 владивостокских гостиниц: "Версаль", "Приморье", "ВладМоторИнн", "Славянская", "Персона" и пансионат "Русь".