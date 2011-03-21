www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.14 р. 100 JPY: 56.56 р.
EUR: 73.42 р. 10 CNY: 92.46 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Распечатать

Избушки класса VIP

21 Марта 2011, 19:56 | Дальний Восток

Дальневосточная региональная система добровольной сертификации средств размещения на безопасность и уровень комфортности проживания (ДВР-тест) разработана для гостиниц, баз отдыха и даже для палаточных городков. Классификация турбаз и баз отдыха, позволяющая оценить их по уровню комфортности проживания, является единственной в России.

На сегодняшний день сертификаты, подтверждающие уровень комфортности проживания категории СТАНДАРТ-класс, 1-й класс и VIP - класс, в Приморье имеют 5 баз отдыха. Это "Надежда" (п.Славянка), "Шепалово", "Радуга" и пляжный городок "Песочница".

"В России, как и во многих странах мира, нет национального стандарта классификации средств размещения. Поэтому нет государственной системы сертификации этого вида услуг, - рассказывает эксперт по сертификации услуг размещения Системы сертификации ГОСТ Р и "ДВР-тест" "Приморского центра сертификации" Ольга ПАМПУШИНА. - Но последнее время стали активно развиваться региональные системы добровольной сертификации услуг средств размещения. Региональные системы созданы в Краснодарском крае, на Камчатке, в Благовещенске, система классификации гостиниц готовится в Алтайском крае. Своя система в прошлом году была создана и в Приморье. В преддверии проведения саммита АТЭС-2012, когда многие гостиницы готовятся к этому событию, она весьма своевременна. Кроме того, одной из проблем Приморья остается приведение в порядок баз отдыха, которых в крае более 200, и деятельность большинства из них сегодня далека от соответствия нормативным требованиям, а в ряде случаев наносит вред потребителям и окружающей среде. Дальневосточная региональная система (сокращенное название "ДВР-тест") прошла экспертизу в Федеральном агентстве "Ростехрегулирование". Сертификат этой системы действует на всей территории России".

Тема сертификации баз отдыха, по мнению экспертов "Приморского центра сертификации", очень интересная и перспективная. Однако пока предприниматели не слишком торопятся ею воспользоваться. Причин этому несколько.

"Первая причина заключается в том, что хозяину базы отдыха, который вкладывает в нее большие деньги, закупает дорогую мебель, современное оборудование, конечно, хочется иметь сертификат, подтверждающий категорию только VIP-класс, и никак не ниже, - говорит Ольга Пампушина. - Однако требования к такой категории довольно высоки и далеко не все до этого класса дотягивают. Например, одна база отдыха, расположенная в тайге, имела оборудование для круглосуточного водоснабжения, но намеренно не предоставляла гостям горячую воду. Таким образом руководство базы стимулировало спрос на услуги, например, бани из бруса, дополнительные и платные. То есть исполнитель не всегда понимает, что требования на категорию предъявляются, помимо всего прочего, и к качеству услуг".

По мнению эксперта, не спешат владельцы сертифицировать базы отдыха и по другой причине - летний сезон в Приморье очень короткий. И за него нужно успеть заработать и на зарплату персоналу, и на текущий ремонт, замену оборудования и другие нужды. Так что на сертификацию просто не остается средств.

Примерно такая же ситуация и с добровольной сертификацией гостиниц. "Все хотят иметь категорию не ниже трех - четырех звезд, но, как правило, им не соответствуют. В то время как в Приморье как раз не хватает гостиниц для людей среднего класса, а это категория одна - две звезды, - считает эксперт. - На сегодняшний день прошли сертификацию и подтвердили соответствие категории "три звезды" в системе "ДВР-тест" 6 владивостокских гостиниц: "Версаль", "Приморье", "ВладМоторИнн", "Славянская", "Персона" и пансионат "Русь".

Автор: Елена Ардальянова
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru