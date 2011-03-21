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Заграница нам поможет?!
В последнее время слух стали ласкать новости о возможности купить квартиру или домик за границей. Существует ли реальная возможность провернуть эту операцию российскому гражданину, а тем паче взять ипотечный кредит в иностранном банке, решила разобраться ДДГ "ЗР".
По данным сайта sob.ru, 80% россиян, покупающих недвижимость за рубежом, берут кредит в иностранных же банках.
Вы не были на Таити?
На Кипре серьезную часть зарубежных покупателей составляют россияне, на сегодняшний день на острове постоянно проживают более 18 тысяч наших соотечественников. Покупая недвижимость на Кипре, человек сразу получает вид на жительство. Россия для Кипра является вторым по важности после Великобритании инвестором. Здесь банки предлагают кредиты от 3 до 3,7% годовых, по другим данным, - от 4-6% сроком на 15 лет.
Помимо ставки по кредиту потенциальный владелец виллы на Кипре должен быть готов к финансированию еще целого ряда расходных статей. В зависимости от страны, где совершается покупка, единоразовые расходы по этой операции составляют от 3% до 10% от стоимости покупки.
Приобрести недвижимость в Чехии - вполне доступно по цене. Но для иностранцев - физических лиц чехи ограничили эту возможность. Иностранный гражданин становится владельцем собственного дома или квартиры только после того, как зарегистрирует фирму и становится, соответственно, ее собственником или совладельцем. А риэлтерские фирмы в Москве предлагают зарегистрировать компании желающим проживать рядом с Пражским градом.
Все, оформили? Вперед! Кооперативная квартира планировки 3+1 с лоджией и кладовкой на лестничной клетке, жилая площадь 61 кв.м, на 4-м (последнем) этаже низкоэтажного реконструированного панельного дома (пластиковые окна, новый утепленный фасад, новая крыша, пластиковые разводы) до центра - 20 минут машиной или на метро. Стоит от 61 479 евро.
Владивостокские риэлтеры также поняли привлекательность европейской недвижимости и уже ведут переговоры с коллегами из Чехии. Так, торговый дом "Авега" планирует запустить данный проект к осени этого года. Зато уже сейчас там можно узнать насчет недвижимости в Словении. Владивостокский риэлтерский центр планирует наладить взаимоотношения с чешскими партнерами к концу года.
Ипотечная Кармен-сюита
Благодаря развитию системы ипотечного кредитования в Испании получить ипотечный кредит не гражданину в испанском банке достаточно просто, надо только туда долететь. Там могут предложить кредит нерезидентам Европейского сообщества под 3-4% годовых (по другим источникам в пределах 2-6% годовых) на сумму 60-80% от стоимости сроком до 30 лет, под залог покупаемого жилья. Для оформления кредита нужны паспорт и справка о заработной плате, желательно на английском или испанском языках. Лучше всего если заемщик в справке будет фигурировать как коммерческий директор или один из руководящих сотрудников. Сумму зарплаты лучше указать примерно $3000-4000 в месяц.
Покупка недвижимости в этой стране дает право на получение шенгенской визы со всеми ее преимуществами, а в дальнейшем, если вы проживете какое-то время в стране без особых происшествий криминального характера, вам не составит труда получить вид на жительство.
Uno momento
Чуть менее привлекательны условия в Италии, где ипотека предоставляется на сумму до 70% от стоимости жилья, но под 4-6% годовых сроком до 10 лет. Во Франции и Великобритании деньги на жилье банки предоставляют под 3,5-6,5%. На родине Виктора ГЮГО сумма кредитования составит до 70% от стоимости недвижимости, в Англии - поменьше.
ДДГ "ЗР" удалось по своим каналам получить комментарий от одного банкира из Монтро (Швейцария). Теоретически купить недвижимость русскому с местным банковским кредитом в альпийской стране можно, но возни с документами достаточно много. Плюс швейцарцы видят в каждом русском долларе криминальный след, поэтому при малейшем сомнении в вашей чистоплотности вас выставят за дверь. Тактично, конечно...
Две большие разницы
За цену средней однокомнатной квартиры в Москве, 120 000 евро, можно приобрести две квартиры или другую недвижимость в Болгарии. В Испании, Португалии, на Кипре в 120 000 евро обойдутся апартаменты с одной спальней в комплексе с бассейном и садом в пешеходной доступности от моря.
Всего два приморских риэлтерских агентства предлагают недвижимость в Китае (Далянь, Харбин и еше два городка), причем исключительно в новострое, с полной отделкой и встроенной мебелью. Так, вполне можно приобрести квартиру в Санье (КНР) от $1000 до $1500 за кв м. С заемщика лишь потребуют паспорт и письменную справку от российского банка, что на кредитной карте действительно находится необходимая сумма денег.
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