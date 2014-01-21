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Авиакомпания "Трансаэро" в 2013 году перевезла 155 тыс. дальневосточников-льготников
С апреля по октябрь 2013 года услугами авиакомпании в рамках госпрограммы субсидированных перевозок жителей Дальнего Востока воспользовались почти 155 тыс. человек, что на 15,8% больше, чем за такой же период 2012 года.
Всего в 2013 году "Трансаэро" перевезла 12 млн 499,985 тыс. пассажиров (на 21% больше, чем в 2012 году).
Авиакомпания показала самый высокий темп роста пассажирского потока и самый высокий процент загрузки пассажирских кресел (83,61%) среди пяти крупнейших авиакомпаний России.
По итогам года авиакомпания стала лидером отрасли по грузообороту на внутрироссийских воздушных линиях.
На конец 2013 года на рейсах авиакомпании эксплуатировались 98 самолетов: 20 Boeing 747, 14 Boeing 777, 14 Boeing 767, 45 Boeing 737, 3 Ту-214 и 2 Ту-204-100С.
"Трансаэро" является первым и единственным в России заказчиком новейших самолетов Аirbus А380, Boeing 747-8 Intercontinental, Аirbus А320neo. В 2013 году компания сделала крупный заказ на поставку самолетов Boeing 737NG. Авиакомпания начала переговоры о возможности дополнительных поставок воздушных судов Boeing и Аirbus.
Генеральный директор "Трансаэро" Ольга ПЛЕШАКОВА:
- Мы удовлетворены тем, что 2013 год стал для нашей авиакомпании рекордным. Для нас принципиально важно, что главное внимание всего нашего высокопрофессионального коллектива было сосредоточено на повышении эффективности работы компании. То, что 12,5 млн человек в 2013 году выбрали "Трансаэро" наглядно свидетельствует - мы на правильном пути. Я хочу поблагодарить всех пассажиров за этот выбор и заверить их, что в 2014 году наша компания сделает все возможное для дальнейшего совершенствования качества своего продукта.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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