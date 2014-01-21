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Добыча золота на Камчатке выросла на 19,4%
Недропользователи Камчатского края по итогам 2013 г. увеличили добычу золота на 19,4% - до 2,54 т (81,663 тыс. унций) по сравнению с 2012 г., сообщили агентству "Прайм" в региональном управлении по недропользованию (Камчатнедра).
В том числе, за год в регионе добыто 2,469 т коренного (+25,2% к 2012 г.) и 71,3 кг россыпного золота (-54,1% к 2012 г.). Добыча серебра в 2013 г. выросла на 52,1% - до 2,355 т (75,715 тыс. унций), платиноидов - снизилась на 39,2%, до 413,9 кг.
В настоящее время на территории Камчатки добычу благородных металлов ведут шесть предприятий: ЗАО "Корякгеолдобыча", ОАО "Золото Камчатки" (Kamgold, оба принадлежат ГК "Ренова"), ЗАО "Тревожное Зарево" (принадлежит британской Trans-Siberian Gold), предприятие "Северное", ОАО "А/С Камчатки" и ООО "Карагинская ГК", сообщает ИА КамИНФОРМ.
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