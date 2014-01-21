В Магаданской области готовится к запуску предприятие на золоторудном месторождении Павлик

В ходе поездки в Тенькинский район губернатор Магаданской области Владимир Печеный побывал на месторождении «Павлик». Как и соседнее месторождение Наталка, оно входит в состав Яно-Колымской золоторудной провинции, сообщает портал администрации Магаданской области.

Оба объекта были открыты в одно и то же время - геолог Дмитрий Асеев назвал их в честь своих детей. Защищенные запасы Павлика составляют более 150 тонн, среднее содержание золота в руде 2,6 грамма на тонну руды. Мощность строящейся фабрики позволит переработать до 3 миллионов тонн руды в год. Соответственно, в среднем ГОК сможет ежегодно производить до 7 тонн золота.

Сейчас завершается строительство вахтового жилого комплекса в поселке им. Гастелло. Там же будет построена новая котельная, к которой будет подключен и оставшийся жилой фонд этого поселения. Ведутся работы по строительству фабрики и других производственных объектов. Как сообщил представитель подрядчика «Велесстрой» Ирфан Субашич, на стройке трудится 820 человек. Общестроительные работы уже выполнены на 70%.

Дополнительно ведется геологразведка, уточняются запасы месторождения. У геологической службы предприятия есть намерения увеличить запасы металла до 200 тонн. Также ведутся разведочные работы на соседнем месторождении Родионовское. После пуска предприятия на месторождении Павлик компания намерена приступить к проекту освоения Родионовского месторождения.

По мнению Владимира Печеного, успешная реализация проекта «Павлик» пример ответственного отношения инвестора, который стремится соблюдать сроки лицензионных соглашений.

«Темпы строительства вселяют уверенность в том, что предприятие будет запущено летом 2014 года. Для нас это означает существенное увеличение объемов добычи золота в регионе, а значит, дополнительные налоговые поступления в областной бюджет», - сказал губернатор.

ZRPRESS.RU, Владивосток.