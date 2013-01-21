Горнорудную отрасль Дальнего Востока поддержат налоговые льготы и свободный доступ к рынкам

Чтобы сократить отставание в уровне жизни населения и стать самодостаточным регионом, Дальний Восток должен ежегодно наращивать валовый региональный продукт (ВРП) не менее чем на 8-10%. Значительным потенциалом роста обладает горнорудная отрасль, в копилке которой целый ряд крупных инвестиционных проектов, готовых к старту, и нераспределенный фонд очень богатых недр.

Имеющийся потенциал горнорудной отрасли, по оценкам экспертов, может выразиться в ежегодном приросте производства с сегодняшних 2 до 12%. Однако для этого от государства требуется создать на Дальнем Востоке конкретные инвестиционные стимулы - конкурентные условия хозяйственной деятельности и свободный доступ к рынкам. Это прозвучало на декабрьском заседании совета при полномочном представителе президента РФ в ДФО и коллегии Министерства РФ по развитию Дальнего Востока.

«Потенциал минерально-сырьевых ресурсов Дальнего Востока при наличии эффективной стратегии их использования и при условии реализации на территории Дальневосточного федерального округа инфраструктурных мегапроектов, должен стать ключевым фактором, обеспечивающим нужную динамику ВРП», - подчеркнул министр РФ по развитию Дальнего Востока Виктор ИШАЕВ.

Три фактора из многих

По словам заместителя министра по развитию Дальнего Востока Дмитрия ШЕЛЕХОВА, использование минерально-сырьевой базы Дальнего Востока могло быть более эффективным, но сдерживается рядом факторов. В том числе тем, что фактически исчерпан нераспределенный фонд недр по высоколиквидным твердым полезным ископаемым: рудному золоту, серебру, платине и алмазам.

Поиски и оценка месторождений в округе осуществляются за счет федерального бюджета и за счет средств инвесторов, на которых приходится львиная доля финансирования. Если соотношение вкладов государства и бизнеса, по данным Роснедра, для твердых полезных ископаемых в целом по России составляет 1 к 5, то на Дальнем Востоке в течение трех последних лет оно составляет 1 к 10. Так, в 2011 году на 3 млрд рублей федерального бюджета пришлось 30 миллиардов средств недропользователей. Инвесторы предпочитают направлять средства на обеспечение запасами действующих предприятий, что вполне понятно.

Минприроды выступает за применение методов экономического стимулирования недропользователей, проводящих геологоразведочные работы за счет собственных средств. По мнению заместителя руководителя Роснедра Евгения КИСЕЛЕВА, заслуживает рассмотрения вопрос выделения на геологоразведочные работы доли налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

- Тем самым мы фактически говорим о возобновлении в том или ином виде ставок налога на воспроизводство минерально-сырьевой базы (ВМСБ), так как того бюджета, который на сегодня государством выделяется на различные виды полезных ископаемых, недостаточно. Уровень, который, по нашим оценкам, необходим для того, чтобы обеспечить хотя бы простое, не расширенное воспроизводство минерально-сырьевой базы, составляет около 200 млрд рублей. А к 2014 году эти средства составят только 40 млрд рублей, - отметил чиновник Роснедра.

Это предложение фактически повторил и губернатор Магаданской области Николай ДУДОВ, предложив для поддержания уровня добычи полезных ископаемых законодательно предусмотреть возможность финансирования геологоразведочных работ из бюджетов субъектов РФ.

Представитель Минприроды отметил, что в министерстве ведется разработка венчурного финансирования разведки. Это направление активно развивается в странах с развитыми рыночными финансовыми отношениями, в частности в Канаде. Речь идет о так называемых юниорных компаниях, занимающихся исключительно геологоразведкой до стадии открытия месторождения с последующей его передачей (продажей) заинтересованным компаниям.

Все перечисленные проблемы отрасли признаны важными на всех уровнях, но первостепенного решения требуют три, считает Дмитрий Шелехов. Первая касается изменения механизмов государственного регулирования экономических отношений в сфере недропользования, которые не соответствуют современным условиям освоения месторождений полезных ископаемых. А именно, применяемая система налогообложения не гарантирует инвесторам конкурентные условия разработки месторождений по сравнению с другими регионами России.

- В этой связи инициатива президента об освобождении от НДПИ на 10 лет при инвестициях более 500 млн рублей предприятий, осваивающих новые месторождения на Дальнем Востоке, крайне своевременна и важна, - подчеркнул чиновник Минвосторазвития.

Второй сдерживающий фактор - неэффективность деятельности региональных органов исполнительной власти по координации выполнения горнодобывающими предприятиями условий лицензий. Из-за отсутствия достаточных условий для ведения горной деятельности за пять последних лет только в Республике Саха (Якутия) и Магаданской области были досрочно изъяты 160 лицензий с общими запасами около 26 т золота. В основном лишились лицензий предприятия малого и среднего бизнеса, добывающие россыпное золото.

- Президент поставил задачу быть требовательными к выполнению лицензионных соглашений. Это правильно. Но и задачу по оказанию содействия малому бизнесу и созданию условий для эффективного использования недр с региональных властей никто не снимал, - подчеркнул в докладе Дмитрий Шелехов и проиллюстрировал свои слова двумя примерами.

Так, с 2009 года не ведется добыча олова на Депутатском месторождении в Республике Саха (Якутия). С остановкой градообразующего предприятия около 40 тысяч человек потеряли работу, утрачен мощный кадровый потенциал высококвалифицированных инженерно-технических и рабочих специальностей. Вслед за закрытием ГОКа отпала необходимость содержания двух портовых поселков на реке Яне, которые обеспечивали переработку грузов для горнодобывающих предприятий. Другой пример - недостаточные темпы освоения Яно-Колымской золоторудной провинции, расположенной на территории Республики Саха (Якутия) и Магаданской области, где сконцентрировано 1600 тонн запасов золота и 7200 тонн прогнозных ресурсов. Реализации здесь инвестиционных программ препятствуют слабая транспортная инфраструктура и неразвитость системы электроснабжения. Например, текущая производительность морского торгового порта Магадана составляет 750 тыс. тонн, а имеющиеся крановые мощности грузоподъемностью не более 80 тонн не позволяют осуществить выгрузку крупнотоннажного груза - мельницы для золотоизвлекательной фабрики весом более 200 тонн.

Третий сдерживающий фактор в развитии горнодобывающей отрасли ДФО касается нерационального пользования недрами, ведущего к излишнему накоплению отходов горнодобывающего производства и к безвозвратной потере полезного компонента, в том числе золота. Учитывая, что ежегодно в округе добывается около 72 т рудного золота, нормативные потери, составляющие в среднем от 10 до 15%, достигают до 10 т золота. Снижение этих потерь даже на 1% может дать округу экономическую выгоду до 1,5 млрд руб. в год, приводит мнение экспертов Дмитрий Шелехов.

К чему двигаться

Горнодобывающему комплексу поставлена задача к 2018 году, т. е. в течение пяти последующих лет, увеличить темпы роста с 2% до 12% в год за счет увеличения объемов добычи и производства экономически значимых видов твердых полезных ископаемых. Приоритетами являются ввод в эксплуатацию месторождений рудного золота, прежде всего Яно-Колымской рудной провинции, а также вовлечение в переработку отходов добычи драгоценных металлов. Анализ показывает, что только за счет лучшего извлечения золота из руд к 2018 году можно увеличить объемы его добычи на Дальнем Востоке практически в 1,6 раза, с 115 до 180 т в год. Необходимо к этому сроку завершить строительство и вывести на проектную мощность гидрометаллургические комбинаты по переработке золотосодержащего концентрата в Хабаровском крае и Амурской области, что позволит экспортировать продукцию с высокой добавленной стоимостью. Что касается перспектив роста добычи и переработки других твердых полезных ископаемых, то здесь на первый план выходят проекты строительства Эльгинского ГОКа на одноименном месторождении угля в Республике Саха (Якутия) и обогатительной фабрики в п. Чегдомын в Хабаровском крае, что позволит в 2 раза увеличить добычу угля высокого качества. Приоритетным является также создание металлургического кластера на железорудных месторождениях в Амурской области и Еврейской АО, где уже с 2015 года планируется производить до 2,5 млн т восстановленного железа, а в дальнейшем удвоить его производство и начать выпуск стали. Ощутимый экономический эффект может обеспечить и реализация комплексного проекта «Южная Якутия», включающего создание на базе разведанных запасов железных руд металлургического комплекса, разработку урановых месторождений Эльконского района, месторождений коксующихся углей и др.

«Качество якутских углей в условиях избыточности предложения на рынке является сегодня основным конкурентным преимуществом, - отметил вице-президент Якутии Дмитрий ГЛУШКО и предложил разработать план совместных действий по развитию транспортных коммуникаций в связке с развитием угольной отрасли субъектов Дальнего Востока. - Объем добычи угля в Республике Саха (Якутия) к 2016 году должен превысить 25 млн тонн, а пропускные способности восточного БАМа и угольных терминалов в морских портах Дальнего Востока не позволяют одновременную реализацию нескольких крупных инвестпроектов».

Мнение

Игорь ХАФИЗОВ, управляющий директор ОАО «Якутуголь»:

- Добыча коксующихся углей в ДФО является самой перспективной и самой прибыльной. Донецкий, Печерский угольные бассейны на западе России практически себя исчерпали. В Кузнецком бассейне существуют большие риски, связанные с подземной добычей, в частности с метаном, не говоря о проблемах транспортировки угля по железной дороге, а практически весь коксующийся уголь идет на экспорт. В этой связи Якутский бассейн является самым перспективным. Только Эльгинское угольное месторождение, расположенное в юго-восточной части Якутии, на границе с Амурской областью и Хабаровским краем, в 320 км от БАМа, располагает запасами угля для открытой разработки в размере 2 млрд тонн, из которых 1,6 млрд - коксующиеся. Кроме того, здесь есть угли марки Ж, на сегодня самые дефицитные в мире и в России - после взрыва на шахте Распадская. Мы становимся новым игроком на рынке АТР и в состоянии конкурировать с Австралией, которая является мировым лидером по поставкам коксующегося угля. Но нас беспокоит доставка угля железнодорожным транспортом до портовых терминалов.

Надежда ВОРОНЦОВА. Журнал «Дальневосточный капитал», Владивосток.