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Якутия рассматривает возможности сотрудничества с Австралией в области молочного и мясного производства

20 Декабря 2013, 15:51 | Дальний Восток

Вице-премьер Якутии Петр Алексеев и заместитель министра по федеративным отношениям и внешним связям Диана Степанова встретились с представителями компании – одного из крупнейших экспортеров сельхозпродукции Australian Rural Pty. Ltd (AUSTREX) Джимом Стевардом и Вильданом Зелятдиновым и обсудили возможность сотрудничества в области молочного и мясного скотоводства, сообщает ЯСИА.

«Представители австралийской компании рассказали, что они ежегодно экспортируют в различные страны мира около 200 тысяч голов скота, имеют большой опыт по экспорту животных и хорошую репутацию, – сообщает управление по работе со средствами массовой информации Администрации президента и правительства Республики Саха (Якутия). – В ней работают высококвалифицированные специалисты, способные выполнить самые разнообразные запросы клиентов, выполняя отбор животных, их тестирование по состоянию здоровья, карантин, погрузку и отправку скота. Вся работа проводится в соответствии с австралийской программой страхования качества отобранных животных».

Компания Australian Rural Export Pty. Ltd. (AUSTREX) создана в 1973 году. Сегодня крупнейший поставщик сельхозпродукции обеспечивает основные мировые рынки мясным и молочным скотом, овцами, козами, лошадьми и другими животными, а также мясом, молочными продуктами, семенами и зерном. За последние годы AUSTREX поставил в Россию 25,571 головы крупного рогатого скота молочного и мясного направления из Австралии, в том числе в Дальневосточный регион около восьми тысяч голов мясного и молочного скота.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

 

Автор: По материалам СМИ
Теги: Якутия  международное сотрудничество  сельское хозяйство 



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