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Рыбопромышленный комплекс Сахалинской области по итогам 2013 года вышел на вышел уровень советских времен
По информации агентства по рыболовству Сахалинской области, в путине 2013 года приняло участие 233 предприятия рыбной отрасли островного региона. Ожидается, что к концу года объем вылова превысит 800 тысяч тонн. Таких результатов рыбопромышленный комплекс Сахалинской области не добивался с советских времен.
Предварительные итоги года работы островных рыбаков и рыбопереработчиков подвели на заседании регионального рыбохозяйственного совета под руководством заместителя председателя Правительства Сахалинской области Сергея Карепкина, сообщили ZRPRESS.Ru в пресс-службе Правительства Сахалинской области.
Во второй половине ноября завершилась лососевая путина. Общий вылов «красной» рыбы составил около 220 тысяч тонн. При этом на береговые предприятия Сахалина и Курил было отправлено 150 тысяч тонн лосося, что на 26 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Флотом области принято и переработано еще свыше 50 тысяч тонн «красной» рыбы.
Рыбохозяйственный комплекс области продолжал развиваться в нынешнем году. Увеличили свои морозильные мощности предприятия Долинского, Макаровского, Корсаковского и Поронайского районов. В отрасли активно финансировались реконструкция производства, установка новых технологических линий по переработке рыбы. К концу года инвестиции в основной капитал комплекса превысят 1,1 млрд рублей.
На заседании совета также обсудили прогноз промысла наваги на 2014 год и меры по сохранению запасов камбалы в Восточно-Сахалинской и Западно-Сахалинской подзонах, а также вопросы уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование предприятиями отрасли. Был обновлен состав попечительского совета Сахалинского морского колледжа, ставшего филиалом Дальрыбвтуза.
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