Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
Россия и Китай расширят сотрудничество в сфере торговли нефтью
20 Декабря 2013, 11:57 | Дальний Восток
Совет Федерации ратифицировал Соглашение между правительствами Российской Федерации и Китайской Народной Республики о расширении сотрудничества в сфере торговли сырой нефтью.
Как сообщает пресс-служба Совета Федерации, соглашение определяет условия сотрудничества по увеличению объемов поставок сырой нефти из России в Китай. Увеличение поставок нефти в КНР осуществляется на основе долгосрочного договора (или нескольких договоров) между уполномоченными организациями общим сроком на двадцать пять лет, с возможностью продления этого срока еще на пять лет.
Приоритетным направлением поставки нефти является нефтепровод Сковородино - Мохэ, который предполагается реконструировать.
Автор: По материалам пресс-службы
Новости тематики
- На транспортном коридоре, идущем через Приморье, зафиксирован рекорд
- В скандале вокруг корейского парома в ход пошли шантаж и клевета
- Дальнему Востоку России выгодны санкции против КНДР
- Южная Корея вспомнила про газопровод из Приморья через КНДР
- На гигантском кладбище кораблей в Бангладеш найдены суда из Приморья (фото)
- Россия и Китай расширят сотрудничество в сфере торговли нефтью
- Медведев выступает за увеличение числа российско-китайских СП на Дальнем Востоке
- Национальный чемпионат по стратегии и управлению бизнесом собирает участников
- МЭА дает оптимистичный прогноз для российского газа в АТР
- Куда несется восточный экспресс
Новости раздела
- Дальневосточный лосось станет еще дешевле. Но в Москве
- Жителям Дальнего Востока понравились большие Huawei
- Независимые АЗС часто оказываются независимы и от ответственности
- Товары из китайских интернет-магазинов повезут напрямую во Владивосток
- Российские уловы уходят в корейский карман
- Билет на рейс Москва - Владивосток побил рекорд стоимости
- Иностранцев отучили ловить российского краба
- Туристическая отрасль Сахалина набирает обороты
- Росрыболовство подставило дальневосточных рыбаков
- Мобильная связь станет дешевле
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- За пост губернатора Приморья будет биться генерал
- Владимир Путин сделал важное заявление
- Работодатели придумали, как законно избавиться от "предпенсионеров"
- Улететь в Москву можно будет за 7,4 тысячи рублей
- Путин нашел способ, как заставить дальневосточниц больше рожать
- Стало известно, кто хочет стать губернатором Приморья
- Стрелочник не нужен
- Дальневосточный олигарх стал директором предприятия в приморской глубинке
- В Приморье вдвое увеличат затраты краевого бюджета на питание детей в школах
- На Дальнем Востоке появилось в продаже новое премиальное топливо
Loading...
Дурное дело НЕ хитрое !Большого ума НЕ надо, со стороны россии, торговать нефтью, а станки с программным управлением или авто, или гражданские самолеты, суда Китай купить НЕ хочет у россии.