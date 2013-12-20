Россия и Китай расширят сотрудничество в сфере торговли нефтью

Совет Федерации ратифицировал Соглашение между правительствами Российской Федерации и Китайской Народной Республики о расширении сотрудничества в сфере торговли сырой нефтью.

Как сообщает пресс-служба Совета Федерации, соглашение определяет условия сотрудничества по увеличению объемов поставок сырой нефти из России в Китай. Увеличение поставок нефти в КНР осуществляется на основе долгосрочного договора (или нескольких договоров) между уполномоченными организациями общим сроком на двадцать пять лет, с возможностью продления этого срока еще на пять лет.

Приоритетным направлением поставки нефти является нефтепровод Сковородино - Мохэ, который предполагается реконструировать.

ZRPRESS.RU, Владивосток.