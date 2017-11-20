Росрыболовство нашло виновников роста цен на красную икру

Приморские потребители также пострадали от них

Глава Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ дал объяснение стремительному росту цен на лососевую икру по всей стране, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

По словам эксперта, ситуация спровоцирована спекуляциями на рынке, а не с низким объемом вылова рыбы и аппетитами стран-импортеров деликатеса.

- Путину в этом году нельзя в целом назвать провальной, - отметил Шестаков. - На Дальнем Востоке рыбаки за сезон выловили 350 тыс. тонн рыбы, а на Камчатке вылов лосося достиг 241 тыс. тонн. Такой результат вполне отвечает средним показателям за последние 5–7 лет.

Снижения цен на красную икру глава федерального агентства ожидает после нового года.

- Рост цен был во многом спровоцирован перенастройкой связей между рыбопромышленниками, переработчиками и торговыми компаниями, - добавил Шестаков. - Думаю, что в ближайшее время цена должна прийти в стабильность.

Ранее «Золотой Рог» приводил мнения экспертов отрасли о том, что именно повышенный спрос на икру лососевых пород рыб за рубежом и общий спад объема уловов привели к значительному удорожанию продукта на приморских прилавках. По словам экспертов, приморские рыбаки почти не участвуют в лососевой путине и икру на внутренний рынок не поставляют. В этом плане регион зависит от цен, устанавливаемых поставщиками Камчатки и Сахалина.

По данным экспертов Рыбного союза, за последние полгода цена на икру рыб лососевых пород увеличилась с 1950 рублей до 3 тыс. рублей за килограмм в России. Во Владивостоке деликатес продается сегодня в среднем за 3100 рублей за килограмм, хотя еще месяц назад средняя цена составляла 2800 рублей.

По словам руководителя направления с/м рыбопродукции ГК «Доброфлот» Владимира ШМАРОВОЗА, уровень доступности красной икры для широкого потребителя в России никогда не отличался стабильностью.

- Были периоды, когда вылов лосося был значительно выше средних показателей, и в этот период красная икра из ценового сегмента деликатесной продукции перемещалась в разряд обычных продуктов питания, доступных широким слоям населения, - отметил эксперт. – А были неурожайные времена, когда цены на все виды лосося и его производные (икру), существенно вырастали. Согласно рыночным законам экономики, цены на ту или иную продукцию формируются исходя из спроса и предложения.