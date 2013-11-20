40 отборных сортов картофеля из коллекции ФГБУ "Госсорткомиссия" по Амурской области погибли

Начальник филиала ФГБУ «Госсорткомиссия» по Амурской области Николай Шматок рассказал о результатах испытаний сортов различных сельскохозяйственных культур в 2013 году. Он отметил, что наводнение сильно повлияло на испытательную деятельность. Многие сорта погибли, а по ряду сортов не удалось получить объективные результаты.

В министерстве сельского хозяйства Амурской области прошло совещание по итогам работы ФГБУ «Госсорткомиссия» в 2013 году, а также изменениям, вносимым в государственный реестр селекционных достижений на 2014 год.

«Ситуация в этом году сложилась непростая, но, в то же время, драматизировать ее я не склонен. В результате наводнения 71 тыс. га оказалось под водой и 237 тыс. га подверглось переувлажнению, и это вызвало гибель сельхозкультур. Разные культуры отреагировали по-разному на затопление и переувлажнение почвы. Основной удар пришелся на картофель и овощи. Так, 50% картофеля было под водой. Соответственно, наиболее пострадали фермеры, которые занимались выращиванием этих культур. Что касается сои и зерновых, то здесь ситуация менее драматичная, однако тоже очень серьезная. Уже сегодня видно, какой объем мы недополучили. Это порядка 33% всего посевного плана», - отметил министр сельского хозяйства Амурской области Сергей Вологдин.

Он рассказал участникам совещания о работах по актированию и списанию посевов на пострадавших площадях для выплаты компенсаций за прямые потери товаропроизводителям. По его словам, 247 тыс. га сои, попавших под удар стихии, было списано, и в этом году общая уборочная площадь составила 398 тыс. га. Сегодня остаются неубранными порядка 8 тыс. га, но вскоре уборка будет завершена, сообщает Портал Правительства Амурской области.

«Мы всерьез пересматриваем вопрос переработки сои, наш экспортный потенциал. Ее цена подпрыгнула на 35%, сои сейчас не хватает даже для собственных нужд региона», - заявил министр сельского хозяйства.

«От наводнения наиболее пострадали наши опыты на Благовещенском государственном сортоиспытательном участке, он находился в Каникургане. Очень обидно, что погибли 40 сортов картофеля из нашей коллекции, которую мы тщательно собирали. Теперь придется все начинать с нуля», - рассказал Николай Шматок, начальник филиала ФГБУ «Госсорткомиссия» по Амурской области.

Тем не менее, в 2013 году были сделаны выводы насчет тех или иных сортов, а наводнение выявило их сильные и слабые стороны. Приняты определенные решения: от испытаний ряда сортов решено отказаться, на их место придут новые - от российских и зарубежных селекционеров.

ZRPRESS.Ru, Дальний Восток.