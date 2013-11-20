В Верхоянском улусе Якутии начата работа по строительству солнечной электростанции

В поселке Батагай идут работы по реализации проекта солнечной электростанции мощностью 4 мегаватт, сообщил журналистам на пресс-конференции в бюро Интерфакс - Дальний Восток глава ОАО «Сахаэнерго» Сергей Губский.

«18 ноября проектировщики совместно с нашими специалистами вылетели в поселок для разработки проекта и проведения исследований», - уточнил он.

Напомним, работы по строительству солнечной электростанции в Верхоянском улусе ведутся в рамках соглашения между правительством республики и холдингом «РАО Энергетические системы Востока». Согласно документу, подписанному в июне текущего года, срок строительства охватывает 2014-2015 годы.

В настоящее время ОАО «Сахаэнерго», в зоне ответственности которого находятся северные и арктические улусы, эксплуатирует 4 солнечных электростанции суммарной мощностью 90 киловатт и одну ветровую установку мощностью 250 киловатт. Для экономии финансовых ресурсов и снижения себестоимости производства электроэнергии в компании продолжается строительство возобновляемых источников энергии, пишет ЯСИА.

ZRPRESS.RU, Владивосток.