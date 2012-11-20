Российский минтай полили грязью. Информационной

За дискредитацию российской Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) американскими конкурентами заплачено $1,5 млн. Американские производители минтая пытаются помешать экологической сертификации российского минтаевого промысла, но в российской Ассоциации добытчиков минтая сохраняют спокойствие.

После завершения периода открытого обсуждения российского промысла минтая в Охотском море, который происходил в сентябре 2012 года, группа сертификационных специалистов Морского попечительского совета (MSC) изучает поступившие замечания. Окончательное решение с нетерпением ожидают американские производители. Накануне решающей даты американские минтайщики начали PR-кампанию против российской Ассоциации добытчиков минтая в европейских СМИ.

Американская Ассоциация обработчиков минтая в море (APA) заявляет, что промысел минтая в Охотском море не заслуживает права обладания экологическим сертификатом MSC.

«Проходной балл слишком высок, и при корректном пересчете промысел не сможет преодолеть необходимый порог», - заявил агентству Intrafish директор по связям с общественностью APA Джим ГИЛМОР. Напомним, что в марте 2011 года ассоциация американских минтайщиков уже пыталась «торпедировать» заявку Ассоциации добытчиков минтая на экологическую сертификацию по стандартам MSC (Морской попечительский совет). Однако возражения APA были отклонены.

Перспективы успешного прохождения сертификации российским промыслом минтая являются сейчас самой обсуждаемой темой в специализированных СМИ. Такеши СУЗУКИ, исполнительный вице-президент Westward Seafoods, американского подразделения японской компании Maruha Nichiro, поделился прогнозами развития рынка: «Российский минтай в ближайшем будущем станет для нас одним из основных конкурентов», - сообщил Сузуки агентству Intrafish. По его предположениям, стоимость сертифицированного по стандартам MSC российского минтая (потрошеного б/г) может возрасти на двести долларов за тонну, поэтому, возможно, мы будем вынуждены снизить цену до $1,5 тыс. за тонну», - подчеркнул Сузуки. В настоящее время стоимость реализуемого Westward сертифицированного потрошеного б/г минтая составляет $ 1,7-1,8 тыс. за тонну. Компания продает минтай в Европу и Китай со значительной надбавкой в цене по сравнению с минтаем российского происхождения, который продается по цене $1,2 тыс. за тонну. При успешном завершении сертификации российские рыбаки нанесут сильный ценовой удар американским конкурентам.

Усилится присутствие российских компаний и на рынке продукции с высокой добавленной стоимостью. Филе минтая российского производства сейчас продается на $300 дешевле американского филе. В случае если российские производители примут решение сохранить существующий уровень цен после сертификации, американцам будет сложно вообще удержаться на европейском рынке. Westward продает 60% производимого филе в страны Евросоюза, ставшими более чувствительными к ценам в связи с экономическим кризисом в Греции и Испании. Привлекательность российской продукции из минтая после завершения экологической сертификации будет особенно высока на этих рынках.

Противодействие американцев будет нарастать, потому что успех Ассоциации добытчиков минтая приведет к финансовым потерям для американских производителей минтая в размере $150-180 млн в год. Для дискредитации российских минтайщиков привлечены несколько интернет-ресурсов и журналистов-фрилансеров, работающих в социальных сетях. Общий бюджет на распространение дискредитирующих Ассоциацию добытчиков минтая сведений составляет свыше $1,5 млн.

12 ноября состоялось общее собрание Ассоциации добытчиков минтая, на котором был рассмотрен ход экологической сертификации промысла в Охотском море. Президент АДМ Герман ЗВЕРЕВ отказался прокомментировать итоги собрания, объяснив это уважением к правилам и процедурам Морского попечительского совета (MSC).

Продажи филе минтая американского производства в Европе составляют 60 тыс. тонн, продажи филе минтая российского производства в Европе - 20 тыс. тонн. Рынок филе минтая оцениваетcя в $260 млн. В случае успешного завершения экологической сертификации промысла минтая добавленная стоимость российского минтая увеличится на $250 млн. Это позволит повысить внешнеэкономическую эффективность экспорта продукции из водных биоресурсов на 10%.

Евгений СИДОРОВ.