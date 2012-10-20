Колыма: энергодостаточность на завтра











































Магаданская область - не единственная на Дальнем Востоке имеет изолированную энергосистему. И это накладывает особую ответственность и на самих энергетиков, и на власти региона. По-особому остро ставит вопросы опережающего развития энергоинфраструктуры. Новые мощности, которые потребуются в регионе уже в ближайшие годы, будет невозможно получить извне. Они должны быть созданы на месте, а вместе с этим должны быть построены новые линии электропередачи, которые обеспечат доставку надежного энергоснабжения новым промышленным объектам.

Эти вопросы заострил на совместном заседании коллегии Министерства по развитию Дальнего Востока и Совета при полномочном представителе президента РФ в ДФО губернатор Магаданской области Николай ДУДОВ.

«На сегодняшний день энергосистема Колымы является энергоизбыточной, - говорит губернатор, - однако это ее временное состояние. К 2018 году возможности энергосистемы по выработке электроэнергии будут исчерпаны. Потребление электроэнергии в результате реализации крупных инвестиционных проектов по строительству новых горнорудных предприятий, реализация которых уже начата, и тех, что планируются в ближайшей перспективе, значительно возрастет».

Следует отметить, что в области только в прошлом году начался рост выработки электроэнергии. До этого почти шесть лет потребление стояло на месте, и вообще за последние полтора десятилетия показатели этого, можно сказать, важнейшего барометра экономического благополучия региона и вовсе снизились на 30%. Как говорит губернатор, это объясняется непрекращающимся оттоком населения, тем, что не начали работать новые крупные потребители, а также серьезными инфраструктурными ограничениями. Новые горнодобывающие компании, которые уже сегодня обеспечивают заметный прирост добычи драгметалла в области, вынуждены самостоятельно решать проблемы энергообеспечения, слишком далеко от энергосетей они забрались.

Учитывая специфику главной отрасли региона и делая ставку на ее развитие, в Магаданской области последовательно отстаивают главный инвестиционный проект в энергетической отрасли - строительство Усть-Среднеканской ГЭС мощностью 570 мВт, которую планируется ввести в строй в 2017 году. Уже в конце этого года здесь намечается запуск в эксплуатацию первого пускового комплекса с выдачей генерирующей мощности 168 мВт. Процент его готовности более 94%. Для завершения работ акционер станции ОАО «Русгидро» выделило 5,3 млрд рублей собственных средств. Однако в общей сложности станция пока построена лишь на 44,6%, и для того, чтобы она вышла на заданные параметры, потребуется еще 18,1 млрд рублей.

«В федеральном центре нет пока согласованного понимания необходимости участия в финансировании завершения этого проекта за счет средств бюджета, - говорит губернатор Магаданской области. - Между тем, по оценке специалистов, ввод последующих агрегатов необходимо произвести как можно раньше уже по технологическим причинам в целях устранения возможных техногенных аварий».

Похоже, даже с пуском первого агрегата, региональной власти придется продолжать затянувшиеся дискуссии с федеральным центром о необходимости завершить строительство, что невозможно без своевременного финансирования. Одновременно аргументированно отстаивая необходимость скорейшей модернизации сетевого хозяйства Колымы и строительства новых линий электропередачи - высоковольтные линии должны двигаться в районы добычи драгметалла параллельно с развитием генерации.

Пока же ситуация сложная - значительная часть сетей исчерпала нормативный срок службы. Это в основном ВЛ 110 кВ, выполненные на деревянных опорах, которые эксплуатируются 50 лет и более.

Инвестиционной программой ОАО «Магаданэнерго» до 2018 года предусмотрены реконструкция ЛЭП, значительный объем мероприятий по замене изношенного и модернизации устаревшего оборудования. Однако, по словам губернатора, эти меры недостаточны.

В рамках действующей ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 г.» предусмотрено строительство ВЛ 220 кВ «Оротукан - Палатка - Центральная». Эта линия обеспечит электроснабжение как действующих горнорудных предприятий Яно-Колымской золоторудной провинции, так и повышение в будущем надежности электроснабжения Магадана. Ведется строительство ВЛ 35/110 кВ «Центральная - Сокол - Палатка», которая обеспечит повышение надежности и энергобезопасности Хасынского района Магаданской области и г. Магадана, а также первую категорию надежности электроснабжения аэропорта «Сокол» г. Магадана.

Однако не все объекты, вошедшие в Федеральную целевую программу, финансируются. При формировании федерального бюджета на 2012-2013 годы не были приняты предложения по финансированию высоковольтной линии 220 кВ «Усть-Среднеканская ГЭС - Дукат», протяженностью 204,9 км. Губернатор указывает, что этот объект отсутствует в новой редакции программы. Но значимость его для обеспечения надежного энергоснабжения объектов Дукатского Гока и п. Омсукчан очевидна.

«Для подключения уже заявленных потребностей потребителей требуется строительство более 1 тыс. км ВЛ 220 кВ, т.к. суммарная нагрузка горнорудных предприятий Яно-Колымской золоторудной провинции к 2025 году составит до 500 мВт, что полностью покрывается существующими и строящимися генерирующими мощностями. При этом суммарная выработка электроэнергии на территории области достигнет 5,5 млрд кВт-ч», - доложил членам коллегии Николай Дудов.

При этом, по его словам, дефицит мощностей по передаче электроэнергии значительно обострится уже к концу 2013 года - к моменту ввода первой очереди Наталкинского ГОКа на месторождении Наталкинское и соседствующего с ним другого предприятия на месторождении Павлик. Оба они в стадии активного строительства в рамках действующих лицензионных соглашений.

Поэтому создание электросетевой инфраструктуры для энергоснабжения объектов Яно-Колымской провинции является наиболее значимым проектом на территории Магаданской области, который может быть реализован поэтапно. Для частичного решения этой задачи, по мнению администрации области, объекты строительства электросетевой инфраструктуры необходимо включить в проект ФЦП «Сооциальное и экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 г.», а в качестве приоритета определить строительство Вл 220 кВ «Усть-Омчук - Омчак» и ПС 220 кВ «Омчак» сметной стоимостью 14,4 млрд руб. При этом строительстве предусмотрено финансовое участие инвестора - компании ДВУЭК, которая планирует выделить 1,2 млрд рублей.

Однако общая сметная стоимость строительства всех необходимых инфраструктурных объектов энергетики, предназначенных для надежного обеспечения электроэнергией предприятий Яно-Колымской золоторудной провинции, значительно больше - около 33 млрд рублей. Вряд ли государство будет готово взять на себя весь этот объем инвестиций - вложиться в создание необходимой инфраструктуры придется и самим компаниям, владеющим лицензиями на разработку крупнейших месторождений золота. И здесь не обойтись без механизмов государственно-частного партнерства, которые еще не получили должного распространения.

Вообще же примерный объем финансирования на строительство и реконструкцию объектов энергетики, которые необходимы на Колыме, чтобы реализовать Стратегию экономического и социального развития Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 года, составляет 208 млрд рублей.

Согласно Стратегии, в северной части Магаданской области начнется освоение Шаманихо - Столбовского рудно-россыпного района и Ороекской металлогенической зоны. Здесь есть значительные, экономически привлекательные для инвесторов запасы золота, серебра, меди, цинка и свинца. В восточной части области расположены Омолонский рудный узел и Эвенский рудно-россыпной район. С учетом их отдаленности от объектов генерации, по словам губернатора, здесь необходимо строительство не только ЛЭП, но и Северо-Эвенской ТЭЦ на местных углях. «Здесь, в этих зонах опережающего развития, целесообразно осуществлять не только добычу полезных ископаемых, но и их переработку, - говорит Николай Дудов. - Мы прогнозируем строительство медеплавильного и железорудного комбинатов».

Интерес для инвесторов и пользу для территории может представлять инвестиционный проект по комплексной переработке бурых углей в Ольском районе. Но для того, чтобы он стал реальным, так же потребуется провести линии электропередачи к новым производствам.

В области выстроена четкая схема потребностей в модернизации и строительстве энергетической инфраструктуры. Определены векторы развития региона, которые совпадают со стратегией развития всего восточного макрорегиона России. Вопрос в инвестициях, механизмах, позволяющих наряду с государственными вложениями, привлекать в создание инфраструктуры деньги частных компаний.

Журнал "Дальневосточный капитал".