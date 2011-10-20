МЭС Востока готовы к работе в период зимнего максимума нагрузок на Дальнем Востоке

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» – Магистральные электрические сети (МЭС) Востока – получил паспорт под номером 1 готовности электросетевых объектов 220-500 кВ к работе в период зимнего максимума нагрузок 2011-2012 годов.

Полученный документ подтверждает своевременное и качественное выполнение комплекса мероприятий, направленных на надежное электроснабжение потребителей пяти субъектов РФ с населением 4,8 млн человек в период низких температур. Паспорт готовности 20 октября генеральному директору МЭС Востока Сергею Смирнову вручил председатель комиссии по проверке готовности магистральных сетевых объектов Дальнего Востока к отопительному периоду, генеральный инспектор - начальник Департамента технического надзора и аудита ОАО «ФСК ЕЭС» Михаил Чичинский. В состав комиссии входили также представители Ростехнадзора и филиала ОАО «СО ЕЭС» – ОДУ Востока.

МЭС Востока выполнили все необходимые мероприятия по подготовке к отопительному периоду. В рамках ремонтной и целевой программ специалистами МЭС Востока расчищено 5710 га просеки трасс линий электропередачи и вырублено 15 054 деревьев и кустарников, угрожающих падением на провода, заменено 15063 изоляторов на современные надежные аналоги и 20,3 км грозотроса, произведен ремонт 646 фундаментов опор и анкерных плит, заменено 100 дистанционных распорок. На подстанциях будет отремонтировано 7 фаз шунтирующих реакторов, 9 фаз автотрансформаторов, 182 выключателя,1506 разъединителей, заменено 2 687 единиц опорно-стержневой изоляции и 37 высоковольтных ввода. Выполнение этих работ является залогом успешного прохождения сезона зимнего максимума нагрузок.

На магистральных сетевых объектах Республики Саха (Якутия), Амурской области, Еврейской автономной области, Хабаровского и Приморского краев проведены осмотры линий электропередачи МЭС Востока, обследованы спецпереходы, пересечения с автомобильными и железными дорогами, газо- и нефтепроводами. Кроме того, сформирован аварийный резерв оборудования и материалов, предназначенных для обеспечения работ по предупреждению и ликвидации нештатных ситуаций на объектах ЕНЭС. Аварийный резерв находится в специальных местах хранения и готов к использованию. Места хранения аварийного резерва определены с учетом наличия подъездных путей, соответствующих грузоподъемных механизмов, а также с учетом условий хранения и расстояния до энергообъектов.

В рамках проверки готовности персонала предприятий проведены тренировки по ликвидации аварийных ситуаций на линиях электропередачи напряжением 220 кВ. В результате проверена готовность оперативного и ремонтного персонала предприятий к проведению противоаварийных осмотров, аварийно-восстановительным работам на линиях электропередачи, отработан порядок взаимодействия с центром управления сетями (ЦУС).

МЭС Востока обслуживают территории Хабаровского и Приморского краев, Амурской области, Еврейской автономной области, а также юга Республики Саха (Якутия) общей площадью около 2 млн кв. км и с населением 4,8 млн человек. В эксплуатации филиала ОАО «ФСК ЕЭС» находятся 12 980 км линий электропередачи 220-500 кВ, 66 подстанций 220 кВ и восемь подстанций 500 кВ.

Досье: ОАО «ФСК ЕЭС» образовано в соответствии с программой реформирования электроэнергетики как монопольный оператор по управлению Единой национальной электрической сетью с целью ее сохранения и развития. Объекты электросетевого хозяйства Федеральной сетевой компании находятся в 73 регионах Российской Федерации общей площадью более 13,6 млн кв. км. Компания эксплуатирует 121 тыс. км линий электропередачи и около 800 подстанций общей установленной трансформаторной мощностью более 305,5 тыс. МВА класса напряжений 35-1150 кВ. В компании работает 23,5 тыс. сотрудников.