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Сотовые операторы получают около 10 млрд рублей в год за "несуществующие услуги"
Депутат Максим Коробов обратился в правительство с предложением внести изменения в закон "О связи" и отменить плату за входящие звонки для абонентов, находящихся во внутрисетевом роуминге.
Речь идет о том, чтобы сделать правило "платит звонящий" единым внутри сети одного и того же оператора на всей территории России, независимо от местонахождения абонента, сообщает РБК daily.
Поправки, по мнению Коробова, должны исключить взимание платы с граждан за "несуществующую услугу". На сегодня общий объем взимаемых за это средств составляет около 10 млрд рублей в год, отмечает депутат. Эта сумма рассчитывалась исходя из полученных им данных по структуре выручки операторов.
"На внутрисетевой роуминг в их выручке приходится от 1 до 3,5%, то есть с каждого абонента благодаря несуществующей услуге операторы получают 1-1,4 тысяч рублей в год", - поясняет Максим Коробов.
"Большая тройка" приводит несколько аргументов в пользу того, чтобы не принимать предлагаемые поправки. Отмена платы за входящие звонки во внутрисетевом роуминге заставит участников рынка поднять цены на другие свои услуги, считают они.
"Существование внутрисетевого роуминга в России обусловлено законодательством и историей развития сотовой связи в России. Внесение точечного изменения в закон только относительно изменения порядка оплаты во внутрисетевом роуминге потребует пересмотра множества существующих регламентов, а также некоторых технологических изменений в работе сети", - говорят в пресс-службе МТС.
Неофициальные источники в "большой тройке" также апеллируют к тому, что отмена платы за входящие роуминговые звонки внутри сети одного оператора повлечет снижение доходов от услуг междугородной связи у операторов фиксированной связи, и в первую очередь у "Ростелекома". Кроме того, меньше операторы заплатят налогов в бюджет, пишет Newsru.com.
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