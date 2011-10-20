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Японцы не хотят терять российских покупателей из-за Фукусимы

20 Октября 2011, 17:05 | Дальний Восток

Замглавы Россельхознадзора Евгений Непоклонов провел переговоры с заместителем руководителя Управления контроля за ресурсами Департамента рыболовства Японии Кэндзи Кагавой.

Напомним, после аварии на атомной электростанции «Фукусима-1» Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору приняла решение о введении временного ограничения на поставки продукции с 242 японских рыбоперерабатывающих предприятий, расположенных в зоне бедствия. Сейчас Кендзи Кагава обратился к российской стороне с просьбой снять ограничения с части предприятий в связи с улучшением радиационной обстановки в прибрежной зоне Японии.

Как сообщили РИА Fishnews.ru в пресс-службе Россельхознадзора, эта просьба также связана с началом промысла сайры, традиционно экспортируемой на российский рынок. Главные порты и заводы по ее переработке находятся в 12 пострадавших префектурах. Японская сторона передала Россельхознадзору материалы мониторинга пострадавшей территории и выловленной рыбы на радиационную безопасность. При этом было особо подчеркнуто, что вылов рыбы в акватории, до настоящего времени представляющей опасность в плане радиационной безопасности, запрещен. При поставках рыбы в Россию японская сторона готова давать на каждую партию продукции декларацию о радиационной безопасности, подписанную должностным лицом, с приложением анализа уполномоченной лаборатории на уровень йода-131, цезия-134 и цезия-137.

Евгений Непоклонов заверил японскую делегацию в том, что представленные материалы будут тщательно изучены экспертами Россельхознадзора. При этом будет проведено необходимое зонирование и регионализация в отношении предприятий-поставщиков. Для того чтобы Россельхознадзор смог в максимально сжатые сроки решить вопрос о возобновлении поставок продукции с предприятий, попавших под ограничения в связи с аварией на АЭС «Фукусима-1», российская сторона предложила сформировать специальную двустороннюю рабочую группу.

Автор: РИА Fishnews.ru
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