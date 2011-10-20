ДВЖД повысила показатели по погрузке контейнеров

На Дальневосточной железной дороге за 9 месяцев 2011 года погружено около 172 тыс. контейнеров.

Это на 27,4% превышает аналогичные показатели прошлого года. В том числе с начала текущего года погружено более 158 тыс. крупнотоннажных контейнеров. К прошлому году данный показатель увеличен на 33,4%.

Всего на станциях в контейнеры погружено более 2,9 млн тонн грузов (+33,7% к аналогичному показателю 2010 года). Среднесуточный объем контейнерных перевозок с начала 2011 года превысил 10,7 тыс. тонн, средний вес контейнера – 17,1 тонн (+5% к 2010 году).

В сентябре 2011 было погружено 22,2 тыс. контейнеров (+7% к сентябрю 2010 года), из них крупнотоннажных – 20,5 тыс. (+9,6% к сентябрю 2010 года). Среднесуточный объем перевозок превысил 12,5 тыс. тонн (+11,2% к октябрю 2010 года), сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.