Продукты из Приморья могут прямиком отправиться в Китай

В Китае планируется открыть 300 магазинов для реализации продукции из России. Этим проектом займется Российский центр при Китайской ассоциации по развитию предприятий за рубежом (CODARC), сообщил в генеральный секретарь центра Чжань Мин, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

По его словам, вначале организация намеревалась лишь отслеживать качество поступающей на китайский рынок российской продукции. Однако там столкнулись с большим количеством подделок, в результате чего было принято решение самим поставлять товары из России.

"В мае этого года мы открыли первый магазин в городе Хэйхэ (провинция Хэйлунцзян, Северо-Восток КНР)", - сообщил он ТАСС.

По информации Чжань Мина, уже на второй месяц торговая выручка составила 40 млн рублей.

"Около 40% продаж приходится на кондитерские изделия. Высокой популярностью также пользуются ликеро-водочная продукция, а также мука и масло", - отметил он.

Между тем центр не собирается останавливаться на достигнутом. "В этом году мы планируем открыть магазин в Харбине, а в следующем - в Пекине", - заявил Чжань Мин. В целом по стране CODARC намерен ввести в строй 300 торговых точек, включая города Шанхай, Гуанчжоу и Шэньчжэнь.

Глава центра добавил, что компания в настоящее время наметила для себя новую цель - привлечь как можно больше производителей из РФ на рынок Китая. "Для этого мы надеемся найти российскую компанию, которая поможет нам управлять проектом. Это должна быть солидная организация с историей, с которой российские производители захотели бы развивать сотрудничество", - резюмировал он.