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Продукты из Приморья могут прямиком отправиться в Китай

20 Августа 2016, 10:43 | Дальний Восток

В Китае планируется открыть 300 магазинов для реализации продукции из России. Этим проектом займется Российский центр при Китайской ассоциации по развитию предприятий за рубежом (CODARC), сообщил в генеральный секретарь центра Чжань Мин, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

По его словам, вначале организация намеревалась лишь отслеживать качество поступающей на китайский рынок российской продукции. Однако там столкнулись с большим количеством подделок, в результате чего было принято решение самим поставлять товары из России.

"В мае этого года мы открыли первый магазин в городе Хэйхэ (провинция Хэйлунцзян, Северо-Восток КНР)", - сообщил он ТАСС.

По информации Чжань Мина, уже на второй месяц торговая выручка составила 40 млн рублей.

"Около 40% продаж приходится на кондитерские изделия. Высокой популярностью также пользуются ликеро-водочная продукция, а также мука и масло", - отметил он.

Между тем центр не собирается останавливаться на достигнутом. "В этом году мы планируем открыть магазин в Харбине, а в следующем - в Пекине", - заявил Чжань Мин. В целом по стране CODARC намерен ввести в строй 300 торговых точек, включая города Шанхай, Гуанчжоу и Шэньчжэнь.

Глава центра добавил, что компания в настоящее время наметила для себя новую цель - привлечь как можно больше производителей из РФ на рынок Китая. "Для этого мы надеемся найти российскую компанию, которая поможет нам управлять проектом. Это должна быть солидная организация с историей, с которой российские производители захотели бы развивать сотрудничество", - резюмировал он.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор:
Теги: магазин  китай  продукты питания  производство  КНР  торговля 



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Комментарии

  • Псевдоним11:29, 20.08.2016#

    вы своих сначала накормите. а из-за этих "турыстов" скупающих тут, и нам цены взвинтили, даже не взирая на то, что они уже были завышены.

  • ‚в„ўР вЂ™11:37, 20.08.2016#

    Только не увлекитесь-а то самим жрать нечего скоро будет с гуманитарками и помощью и торговлей с Китаем.

  • vinamor13:49, 22.08.2016#

    I can’t believe I’m earning much more than what I needed. Trading really is a blessing for me. Why don’t you try trading and be debt free like me. Google Superior Trading System to learn how.

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