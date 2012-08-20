Владимир Путин уверен, что жилищный вопрос можно решить за десять лет

Жилищный вопрос в России можно решить в течение ближайших 10 лет. Такое мнение, как передает РБК, президент РФ Владимир Путин выразил в ходе встречи с региональными уполномоченными по правам человека в Кремле.

«Я думаю, что у нас есть уникальный исторический шанс кардинальным образом поменять ситуацию с точки зрения обеспечения граждан России жильем в ближайшие десять лет. У нас есть такой экономический шанс, если мы будем концентрировать материальные, финансовые, административные, политические ресурсы», - считает глава государства.

«Золотой Рог».