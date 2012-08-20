iPad – все-таки игрушка

Хотя бизнесмены все чаще используют планшеты для работы, iPad все еще остается игрушкой. Пользователи iPad используют свой девайс в основном для того, чтобы постоянно иметь доступ к интернету и другим развлечениям, – считают эксперты исследовательской компании Consumer Intelligence Research Partners. Они опросили 1000 владельцев этого планшета.

40% опрошенных признались: большую часть времени на своем планшетном компьютере они ищут что-то в сети, играют и развлекаются другими способами. В качестве полезного инструмента для ведения бизнеса iPad оценили 14%, благодаря чему «бизнес» занял четвертое место в рейтинге целей использования планшета. Причем в основном так ответили владельцы New iPad – 16% процентов среди тех, кто приобрел последний планшет, используют его исключительно в профессиональных целях. Также в исследовании говорится, что для деловых целей покупают те девайсы, емкость памяти которых больше.

Приложения заняли предпоследнее место в рейтинге регулярного использования – только 4% пользователей рассказали, что берут в руки iPad в первую очередь ради приложений. Еще меньше людей совершают покупки при помощи этого устройства.

А вот Интернет-издание Business Insider опросило своих читателей и опубликовало доклад о пользователях iPad. Оказалось, на июнь этого года владеют первым iPad 15,8%, обзавелись вторым 40,1%, а у 44% уже есть iPad New.

Если есть iPad, то на него уходит больше времени, чем на все остальные девайсы. Как показало исследование, 41% времени, отведенного на работу с компьютером и аналогичными устройствами, владелец iPad тратит на свой планшет, 25% на ноутбук, и по 17% на смартфон и стационарный компьютер. 46,7% заявили, что пользуются «айпадом» чаще, чем ноутбуком. В день тратят на планшетный компьютер в целом около 5 часов 46,6%, 13,3% меньше часа, 25,6% час или два, 10,3% до 8 часов, а 4% даже больше. При этом 37,7% этого времени уходит на поиск информации, 21,4% на почту, Facebook, Twitter и прочие приложения для общения, 12,2% на просмотр видео, 11% на игры и 18% оставшегося времени используют на другие программы.

Почти 70% опрошенных не стали бы покупать iPad меньшего размера, слухи о выходе которого ходят уже давно. Также владельцы планшета от Apple не заинтересованы в приобретении ридера: только 5,5% признались, что им интересно было бы опробовать Kindle Fire, и 10,4% могли бы купить Nexus 7. Книги на iPad читает 71%. Что касается чтения новостей, 30% пользователей скачивают приложения новостных сайтов, 23% – приложения для отслеживания новостей, такие как Reeder или Flipboard. Остальные 47% предпочитают читать их в браузере.

Однако iPad ценен в первую очередь не как ридер, а как гаджет, предоставляющий уйму услуг благодаря различным приложениям. Почти 40% пользователей закачали себе от 20 до 50 приложений, 33,5% – даже больше 50. У 0,9% нет приложений, у 17,5% их около 20. 34,7% на «айпад» регулярно пользуются 10 приложениями, 28,6% около 5, 26,6% около 20. Больше 20 приложений активны только у 6,4%, не пользуются приложениями вообще 3,1%.

Заплатить за то, чтобы скачать от 1 до 5 приложений, решились 25,5%, 23,6% потратили деньги на 10–20 программ, 16,5% купили больше 20 приложений, а 5,3% больше 50. Слишком экономны всего 7,6% владельцев планшетов – они предпочитают вовсе не скачивать платные приложения.

«Золотой Рог».