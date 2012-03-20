Посевную в Хабаровском крае отложили

В результате обильных мартовских снегопадов сроки начала посевной в Хабаровском крае будут отодвинуты до двадцатых чисел апреля. В то же время, паводковая обстановка в этом году по сравнению с прошлым обещает быть более благоприятной, что прозвучало на заседании краевой комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

- По предварительной оценке, весенний паводок ожидается в пределах и ниже нормы, - отметил замначальника Хабаровского центра Росгидромета Вячеслав ПАРШИН. – В условиях резкого потепления во второй половине апреля возможен кратковременный выход воды на пойму на участках нижнего Амура. В первую очередь, речь идет о малых реках южных и восточных районов. Сельскохозяйственным предприятиям нужно готовиться к небольшим подтоплениям, которые, впрочем, вряд ли нанесут серьезный ущерб сельхозугодиям.

По состоянию на 10 марта уровень воды в нижнем течении Амура сохранялся ниже нормы на 30-60 см. На среднем Амуре он традиционно превысил средние многолетние значения на 20-60 см. В данных районах за холодный период года выпало 80-120% осадков. Что касается таких рек, как Хор и Тумнин, то здесь количество осадков составило 120-140% нормы, а значит, вероятность образования паводков на этих территориях традиционно наиболее высока. Возможность формирования опасных ледяных заторов составляет сегодня 70-80% на среднем Амуре (реки Хор, Тумнин) и 60-70% в его нижнем течении (реки Уда, Анюй).

Согласно прогнозам Росгидромета, паводки начнутся с южных районов края в первой декаде апреля, затем, во второй и третьей декадах, пройдут в центральных районах и завершатся на севере региона в первой половине мая. По словам замначальника управления гражданской защиты правительства Хабаровского края Евгения КУЗЬМИНА, в прошлом году в зоне затопления оказалось около 140 населенных пунктов, а 45% ущерба, нанесенного паводками, пришлось на сельское хозяйство.

- В этом году ущерб от паводков должен быть значительно ниже. В период их прохождения дважды в сутки будет осуществляться спутниковый мониторинг уровня воды, - подчеркнул Вячеслав Паршин. – Кроме того, в прошлом году краевым правительством была проведена большая работа в районе п. Тумнин по расчистке русла реки Тумнин. Насколько эффективной была эта работа, покажет паводок.

Впрочем, несмотря на отодвинутые сроки начала посевных работ и определенную угрозу паводка, хабаровские аграрии уверены в эффективности предстоящих сельхозработ и прогнозируют высокие урожаи. В этом году в качестве эксперимента на полях Хабаровского края будет высажено более 50 тонн гибридной сербской кукурузы.

- Данный сорт будет завезен в Хабаровский край впервые, но уже в прошлом году он был успешно опробован в Амурской области и Приморском крае, - рассказал начальник отдела развития краевого минсельхоза Александр НИКУЛЕНКО. – Специальная техника сева и возделывания данного сорта такова, что семян потребуется меньше, а урожай будет больше.

Впрочем, гибрид из Сербии обеспечит лишь 50% потребности края в «царице полей». Вторая половина будет представлена семянами молдавской кукурузы, которая хорошо адаптирована к местным климатическим условиям и дает оптимальный урожай, что показал опыт прошлых лет. Все партии кукурузных семян должны поступить в край до 1 апреля, подчеркнули в минсельхозе.

В целях сортообновления сельскохозяйственные организации края также закупили 240 тонн элитного овса «Талисман» из Тюменской области. Этот сорт уже успел зарекомендовать себя на полях края, а высеваться он будет в четырех хозяйствах: «Киинское», «Даниловка», «Сергеевское» и «Заря».

По словам Александра Никуленко, подготовка к весенне-полевым работам в Хабаровском крае идет полным ходом: во всех хозяйствах сформированы полеводческие и ремонтные бригады, составлены планы работ, завезены все виды удобрений и почти полный объем необходимых пестицидов. Край на 100-110% обеспечен семенами зерновых, сои, картофеля. Стоит отметить, что часть семян край по-прежнему закупает в других регионах. В первую очередь это горох и кукуруза – часть из них уже поступили сельхозпроизводителям.

Глеб АЛЕНИШКО, «Золотой Рог».