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Дальневосточники сэкономили на тепле, а энергетики потеряли доходы

20 Марта 2012, 16:25 | Дальний Восток

Снижение полезного отпуска тепловой энергии в ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК) на 1,4% в 2011 году отметили участники двухдневного заседания комиссии по энергосбытовой деятельности генерирующей компании в Хабаровске.

Основная причина – более высокие температуры зимы и, соответственно, позднее начало или ранее окончание отопительного сезона в трех из пяти регионов Дальнего Востока, где энергокомпания ведет теплоснабжение потребителей. В некоторых крупных городах ДФО произошло также некоторое снижение теплопотребления, связанное с установкой приборов учета на горячую воду. Напремер, во Владивостоке уменьшение начислений составляет 20-22%, в Хабаровске – на 10-15%.

Однако главной темой заседания комиссии традиционно стали расчеты потребителей. На 1 января 2012 года общая задолженность физических и юридических лиц перед энергокомпанией составила более 4,2 млрд рублей – это уже практически сопоставимо с годовыми затратами ОАО «ДГК» на ремонт электростанций и теплосетей. В многомиллионном долгу перед энергетиками продолжают оставаться ОАО «РЭУ» (поставки теплоэнергии для объектов Минобороны РФ в Хабаровске и Владивостоке), Амурский судостроительный завод, патронный завод «Вымпел» (г.Амурск), ДЭМ «Приморье». Почти 78% совокупного долга за горячую воду и отопление – на населении. Чтобы справиться с валом неплатежей, в ОАО «ДГК» планируют привлекать дополнительные силы юристов, чтобыт к июлю охватить исками тех граждан, чей долг выше 3 лет.

Александр НИКОЛАЕВ, «Золотой Рог».

Автор: Александр Николаев
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